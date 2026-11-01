تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بعد 378 يوماً من العزلة.. 4 أشخاص يعودون إلى العالم بعد محاكاة العيش على المريخ

Lebanon 24
01-11-2026 | 23:48
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد 378 يوماً من العزلة.. 4 أشخاص يعودون إلى العالم بعد محاكاة العيش على المريخ
بعد 378 يوماً من العزلة.. 4 أشخاص يعودون إلى العالم بعد محاكاة العيش على المريخ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد أكثر من عام قضوه في عزلة تامة ضمن تجربة تحاكي ظروف الحياة على كوكب المريخ، خرج أربعة مشاركين من مقر إقامتهم في مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» بمدينة هيوستن، منهين مهمة استمرت 378 يوماً.
Advertisement

وتأتي هذه التجربة في إطار استعدادات «ناسا» لمهمات استكشاف المريخ مستقبلاً، وتهدف إلى دراسة قدرة الإنسان على التكيف مع ظروف العيش والعمل لفترات طويلة بعيداً عن الأرض.

وقالت إلين إليس، المسؤولة الطبية في بعثة محاكاة استكشاف صحة الطاقم وأدائه، إن التجربة كانت شاقة على الصعيدين النفسي والجسدي، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم عاشوا عاماً كاملاً في عزلة اختيارية، ضمن ظروف تحاكي التحديات التي قد يواجهها رواد الفضاء خلال رحلة حقيقية إلى المريخ.

وكان المشاركون الأربعة قد دخلوا في 19 أكتوبر 2025 إلى منشأة سكنية تبلغ مساحتها 158 متراً مربعاً، جرى إنشاؤها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث خضعوا لبرنامج يومي تضمن زراعة المحاصيل في تربة تحاكي البيئة المريخية، وتنفيذ مهام علمية، والتواصل مع فرق «ناسا» عبر أنظمة تحاكي التأخير الزمني في الاتصالات بين الكواكب.

وضم الطاقم، إلى جانب إليس، قائد المهمة روس إيلدر، ومسؤول الشؤون العلمية ماثيو مونتغومري، ومهندس الطيران جيمس سبايسر.

وفي تعليقه على انتهاء المهمة، أكد إيلدر أن إرسال البشر إلى المريخ يمثل تحدياً كبيراً، لكنه اعتبر أن تحقيق هذا الهدف ممكن، بل حتمي، في ظل توافر المعرفة والقيادة والإبداع والعمل المتواصل.

وتسعى «ناسا» إلى إرسال أول بعثة بشرية إلى المريخ خلال ثلاثينيات القرن الحالي، بالتوازي مع خططها لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ عام 1972.

ومن المقرر أن يخضع أفراد الطاقم خلال الأسبوعين المقبلين لسلسلة من التقييمات وجلسات استخلاص النتائج بالتعاون مع علماء الوكالة، بهدف تحليل آثار العزلة الطويلة على صحتهم النفسية والجسدية وقدرتهم على الحفاظ على الإنتاجية والتواصل والعمل الجماعي.

وتأمل «ناسا» أن توفر نتائج التجربة بيانات مهمة تساعد في فهم المتطلبات اليومية للرحلات الفضائية طويلة الأمد، وتطوير الوسائل اللازمة لضمان سلامة رواد الفضاء وكفاءتهم خلال مهمات الاستكشاف المستقبلية خارج الأرض
 
مواضيع ذات صلة
استشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي بشمال غزة
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية: مناورات واشنطن وسيول بمثابة محاكاة لحرب نووية تستهدفنا
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف أضاءت النجوم الأولى الكون؟ محاكاة حاسوبية غير مسبوقة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أميركية للقناة 12: مقاتلات إسرائيلية وصلت حدود إيران ضمن محاكاة لشن هجوم على طهران
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

وكالة الفضاء

المستقبل

جونسون

الطويل

الزمني

العلم

مريخي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-11-02
Lebanon24
23:44 | 2026-11-01
Lebanon24
23:00 | 2026-11-01
Lebanon24
16:00 | 2026-11-01
Lebanon24
14:00 | 2026-11-01
Lebanon24
13:00 | 2026-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24