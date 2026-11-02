لماذا لا تزال ويندوز تستخدم حروف الأقراص؟ إرث من ثمانينيات القرن الماضي

لا تزال أنظمة تعتمد حروفاً مثل C: وD: وE: للتعريف بوحدات التخزين والأقراص، رغم أن هذا الأسلوب يعود إلى حقبة الحواسيب الشخصية الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، فيما تعتمد أنظمة لينكس طريقة مختلفة تتيح الوصول إلى جميع وحدات التخزين من خلال بنية موحّدة للمجلدات.

ويعود أصل حروف الأقراص إلى نظام CP/M الذي سبق نظام MS-DOS، حيث استُخدمت الأحرف لتحديد أجهزة التخزين، ولا سيما محركات الأقراص المرنة. وعندما ظهر الحاسوب الشخصي من شركة IBM عام 1981، احتفظ بهذا الترتيب، فخُصص الحرفان A: وB: لمحركي الأقراص المرنة.

ومع وصول الحواسيب المزودة بأقراص صلبة عام 1983، خُصص الحرف C: للقرص الصلب، قبل أن يصبح لاحقاً الموقع المعتاد لتثبيت نظام ويندوز. ومع مرور السنوات، ترسخ هذا النظام في البرامج والتطبيقات، ما جعل التخلي عنه أمراً معقداً بسبب التوافق مع البرمجيات القديمة.

لينكس يعتمد نظاماً مختلفاً

في المقابل، لا يستخدم لينكس حروفاً مستقلة للأقراص، بل يضع وحدات التخزين ضمن شجرة واحدة تبدأ من المجلد الجذري الذي يحمل الرمز / . وعند إضافة قرص جديد، يُربط بمجلد محدد داخل هذه البنية، بدلاً من منحه حرفاً خاصاً.

فعلى سبيل المثال، يمكن الوصول إلى قرص خارجي عبر مسار داخل مجلد مثل /media ، فيما تظهر ملفات المستخدم عادة ضمن /home . ويتيح هذا الأسلوب التعامل مع وحدات تخزين متعددة ضمن نظام ملفات موحّد، من دون الحاجة إلى تخصيص حرف لكل وحدة.

وتشير المقارنة إلى أن نظام الحروف في ويندوز قد يسبب بعض الإرباك، إذ يمكن أن يتغير الحرف الذي يُخصص لذاكرة USB من عملية توصيل إلى أخرى، ما قد يؤدي إلى تعطل اختصارات أو مهام نسخ احتياطي مرتبطة بمسار ثابت. كما أن عدد الحروف المتاحة محدود، وإن كان بالإمكان تجاوز هذا القيد باستخدام نقاط ربط المجلدات.

ويندوز تستطيع العمل من دون حروف أيضاً

ولا يعني اعتماد ويندوز حروف الأقراص أنها عاجزة عن استخدام طريقة مشابهة للينكس. فمنذ 2000، يتيح النظام ربط وحدة تخزين بمجلد فارغ على قرص يعمل بنظام NTFS، من دون الحاجة إلى تخصيص حرف لها، وذلك باستخدام ميزة نقاط ربط وحدات التخزين.

كما يعتمد نظام Windows Subsystem for Linux طريقة لينكس في عرض أقراص ويندوز، إذ يظهر القرص C: داخل بيئة لينكس ضمن المسار /mnt/c ، وهو ما يوضح إمكانية الجمع بين النموذجين.

وتبقى حروف الأقراص جزءاً من ويندوز أساساً بسبب الإرث التقني والتوافق مع البرامج التي بُنيت على هذا الأسلوب، وليس لأنها الطريقة الوحيدة المتاحة لإدارة وحدات التخزين.