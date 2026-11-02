أندرويد 17 يصل إلى Galaxy A16 وA35... وهذه أبرز التغييرات

بدأت شركة " " طرح تحديث One UI 9، المبني على نظام أندرويد 17، لهاتفي A16 وGalaxy A35، في خطوة توسّع نطاق وصول الإصدار الجديد إلى الهواتف المتوسطة والاقتصادية ضمن سلسلة Galaxy A.

وبحسب موقع "PhoneArena"، بدأت الشركة توزيع التحديث عبر الهواء (OTA) خلال الأسبوع الماضي، ويبلغ حجم كل نسخة نحو 3 غيغابايت. وينقل التحديث الهاتفين من One UI 8.5، المبني على أندرويد 16، إلى الإصدار الأحدث.

ويتضمن One UI 9 تحسينات في أداء النظام وسلاسة الاستخدام، إلى جانب لوحة إعدادات سريعة أكثر قابلية للتخصيص، وتعديلات على تطبيق Samsung Notes، وتحديثات لتطبيق Samsung Health. كما يضيف مؤشرات للخصوصية تنبّه المستخدم عند استخدام الموقع الجغرافي أو الميكروفون في الخلفية.

ومن الإضافات الجديدة أيضاً ميزة Home Finder، التي تتيح البحث عن الصور باستخدام أوصاف باللغة الطبيعية، فضلاً عن لوحة Warranty Care التي تعرض معلومات الضمان وأدوات تشخيص الجهاز، مع اختلاف توافر بعض الميزات بحسب المنطقة.

ويتيح التحديث كذلك تفعيل وضع Lockdown بطريقة أسرع، إذ يؤدي الضغط المطوّل على زر التشغيل إلى إظهار قائمة الطاقة والدخول إلى وضع القفل، الذي لا يسمح بفتح الهاتف إلا من خلال إدخال كلمة المرور أو النمط يدوياً.

اختلاف في مدة الدعم بين الهاتفين

ويحصل Galaxy A16 على التحديث ضمن سياسة سامسونغ التي تعهّدت بموجبها توفير ستة أجيال من تحديثات نظام التشغيل لهذا الهاتف، الذي أُطلق أساساً بنظام أندرويد 14، ما يعني أنه سيواصل تلقي تحديثات رئيسية بعد أندرويد 17 وصولاً إلى أندرويد 20.

أما Galaxy A35، الذي أُطلق قبل اعتماد سياسة التحديثات الممتدة الجديدة، فتقتصر مدة دعمه المعلنة على أربعة أجيال من تحديثات نظام التشغيل، ما يضع أندرويد 18 ضمن الحد المتوقع له، مع استمرار التحديثات الأمنية حتى آذار 2029.

وللتحقق من وصول التحديث، يمكن لمستخدمي الهاتفين الدخول إلى "الإعدادات"، ثم "تحديث البرنامج"، والضغط على "التحقق من وجود تحديثات". وينصح بالتأكد من أن شحن البطارية لا يقل عن 30% قبل بدء التثبيت.

ولا يصل التحديث إلى جميع الأجهزة في الوقت نفسه، إذ تعتمد سامسونغ طرحاً تدريجياً بحسب الأسواق وشركات الاتصالات، لذلك قد يحتاج بعض المستخدمين إلى الانتظار قبل ظهوره على هواتفهم.