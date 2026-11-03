تسريب يكشف أبرز ترقية في هاتف "Galaxy A38"

تستعد شركة " " لإدخال ترقية كبيرة على بطارية هاتفها المرتقب A38، إذ تشير تسريبات جديدة إلى أنه سيأتي بسعة تبلغ 5882 مللي أمبير/ساعة، قد تُسوّق تجارياً على أنها 6000 مللي أمبير/ساعة، ما يمثل زيادة بنحو 20% مقارنة بالجيل السابق "Galaxy A37".

وبحسب تقرير نشره موقع "SamMobile"، نقلاً عن موقع GalaxyClub، ستجعل هذه البطارية من "Galaxy A38" أول هاتف متوسط المواصفات ضمن سلسلة Galaxy A يأتي ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، متجاوزاً الحد البالغ 5000 مللي أمبير الذي التزمت به "سامسونغ" في هواتفها المتوسطة والعالية لسنوات.

ومن المتوقع أن يحتفظ الهاتف بسرعة الشحن السلكي البالغة 45 واطاً، وهي السرعة نفسها التي يدعمها "Galaxy A37"، من دون أن يوضح التسريب ما إذا كانت الشركة ستُدخل تحسينات إضافية على تقنية الشحن.

أما على مستوى الكاميرات، فتشير المعلومات المتداولة إلى أن Galaxy A38 سيحتفظ بإعدادات الجيل السابق، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة واسعة جداً بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا بدقة 5 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل.

ولا تزال هذه المعلومات في إطار التسريبات، ولم تعلن "سامسونغ" رسمياً مواصفات الهاتف أو موعد إطلاقه.