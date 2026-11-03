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تكنولوجيا وعلوم

هل يعيد الذكاء الاصطناعي تصميم الأقمار التجسسية؟

Lebanon 24
03-11-2026 | 09:38
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قد تشهد الأقمار الصناعية المخصصة للتجسس والاستطلاع تحولاً في طريقة تصميمها، مع توجه أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى الاعتماد بصورة أكبر على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والبيانات، بدلاً من تصميم الأقمار أساساً لتلبية احتياجات المحللين البشريين.

وبحسب تقرير نشره موقع "SpaceNews"، أثار مسؤول رفيع في مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي (NRO) احتمال الانتقال إلى تصميم أقمار صناعية تراعي احتياجات الخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما قد يسمح ببناء مجموعات أكبر من الأقمار بتكلفة أقل.

ويستند هذا التوجه إلى التزايد الكبير في حجم الصور والبيانات التي تجمعها الأقمار الصناعية، والذي بات يجعل تحليلها بالوسائل التقليدية مهمة معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً. ومع قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة كميات ضخمة من المعلومات وربط البيانات الواردة من مصادر مختلفة، يمكن تحويل دور الأقمار من مجرد جمع الصور وإرسالها إلى توفير بيانات مهيأة للتحليل الآلي بصورة أسرع.

ويعني هذا التحول أن تصميم الأقمار قد لا يركز مستقبلاً على إنتاج صور تلائم قدرة الإنسان على قراءتها وتفسيرها فقط، بل على توفير بيانات وأجهزة استشعار وبنية تقنية تساعد الخوارزميات على استخراج المعلومات المطلوبة منها.

ويرتبط هذا التوجه أيضاً بإمكانية توسيع مجموعات الأقمار الصناعية، إذ إن الاعتماد على أنظمة آلية في معالجة البيانات قد يخفف الحاجة إلى تجهيز كل قمر بقدرات مرتفعة ومكلفة لتلبية متطلبات التحليل البشري، ويسمح بتوزيع المهام بين عدد أكبر من الأقمار.

ولا يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال على تحليل الصور بعد وصولها إلى الأرض، بل يتصل أيضاً بتطوير قدرات المعالجة داخل الأقمار نفسها، واختيار الأهداف التي تستحق الرصد، وإدارة عمليات جمع البيانات وإرسالها، بما يقلص الوقت الفاصل بين رصد حدث معين ووصول المعلومات إلى الجهات المعنية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتوسع فيه الولايات المتحدة في بناء بنية فضائية عسكرية تعتمد على أعداد كبيرة من الأقمار الصناعية، بالتوازي مع زيادة الاعتماد على التقنيات التجارية في الاستطلاع والمراقبة. وقد أصبح التعامل مع الكميات المتزايدة من البيانات تحدياً أساسياً أمام أجهزة الاستخبارات، ما يعزز الاهتمام باستخدام الأنظمة الآلية لتسريع التحليل.

لكن التحول يطرح أيضاً تساؤلات بشأن موثوقية نتائج الذكاء الاصطناعي، وقدرة المحللين على فهم الطريقة التي تتوصل بها الخوارزميات إلى استنتاجاتها، ولا سيما عندما تُستخدم المعلومات في تقييم التهديدات الأمنية والعسكرية. ولذلك، يبقى التحقق البشري من النتائج عاملاً مهماً في عمليات التحليل الاستخباراتي.

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