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تسريبات تكشف مواصفات نسخة جديدة من ساعة "شاومي Watch S5"

Lebanon 24
03-11-2026 | 11:55
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تسريبات تكشف مواصفات نسخة جديدة من ساعة شاومي Watch S5
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كشفت تسريبات تقنية عن استعداد شركة "شاومي" الصينية لطرح نسخة أصغر من ساعتها الذكية "Watch S5" في الأسواق العالمية، مع تحسينات في البطارية وميزات مراقبة الصحة واللياقة البدنية.
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وبحسب المعلومات المتداولة، تأتي الساعة الجديدة بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ بقياس 41 ملم، وسماكة تبلغ 9.9 ملم، ووزن يقارب 36 غراماً، ما يجعلها أخف وأصغر من النسخة الحالية بقياس 46 ملم.

وتضم الساعة شاشة من نوع "AMOLED" بقياس 1.32 بوصة، ودقة عرض تبلغ 466 × 466 بكسلاً، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة، إلى جانب بطارية بسعة 590 ميلي أمبير، يُتوقع أن توفر ما يصل إلى 14 يوماً من الاستخدام في وضع توفير الطاقة.

وتشير التسريبات إلى دعم الساعة نظام "HyperOS 4"، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، فضلاً عن مستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب والنشاط البدني والنوم، وميزات مخصصة لمتابعة الصحة.

كما يُتوقع أن تدعم تقنيات الاتصال "bluetooth 5.4" و"Wi-Fi" و"NFC"، مع بقاء بعض وظائف الدفع الإلكتروني مرتبطة بتوافر الخدمات في الأسواق المختلفة.

وفيما تشير المعلومات إلى احتمال طرح الساعة في الأسواق الأوروبية بسعر يقارب 225 يورو، لم تعلن "شاومي" بعد الموعد الرسمي لإطلاق النسخة العالمية أو أسعارها النهائية.
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