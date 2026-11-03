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متفرقات

"غوغل" أمام مأزق قانوني أوروبي بسبب "Gemini"

Lebanon 24
03-11-2026 | 14:03
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غوغل أمام مأزق قانوني أوروبي بسبب Gemini
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حذّر مستشار قانوني في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من أن استخدام روبوت الذكاء الاصطناعي "Gemini"، التابع لشركة "غوغل"، للمقالات الصحافية في توليد إجابات للمستخدمين قد يشكّل انتهاكاً لحقوق النشر في بعض الحالات.
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وجاء التحذير في رأي قانوني قدّمه المستشار العام للمحكمة، ماسيي شبونار، الثلاثاء، على خلفية دعوى رفعتها شركة النشر المجرية "Like Company" ضد "غوغل"، متهمةً إياها باستخدام محتوى مواقعها الإخبارية من دون إذن.

وأوضح شبونار أن إعادة استخدام المقالات الصحافية لتوليد إجابات قد تنتهك حقوق الناشرين، خصوصاً عندما يعيد النظام إنتاج صياغات محمية بحقوق النشر أو يتجاوز الحواجز التقنية التي تقيّد الوصول إلى المحتوى.

وميّز المستشار بين استخدام المقالات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، الذي قد يندرج ضمن الاستثناءات القانونية المتعلقة بالتنقيب في النصوص والبيانات، وبين إعادة إنتاج محتوى المقالات في الإجابات المقدّمة للمستخدمين.

وأشار إلى أن حقوق النشر تحمي الصياغة الأصلية للمادة الصحافية، وليس الوقائع والمعلومات بحد ذاتها.

ويُعدّ هذا الرأي غير ملزم للمحكمة، التي يُنتظر أن تصدر حكمها النهائي لاحقاً، في قضية قد تكون لها تداعيات على العلاقة بين شركات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الإعلامية، ولا سيما بشأن استخدام المحتوى الصحافي والتعويض عنه.
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