واتساب يطوّر ميزة جديدة لتسهيل مشاركة الصور والفيديوهات

يعمل تطبيق " " على تطوير ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، في إطار التحديثات المستمرة التي يجريها لتحسين تجربة المستخدمين وتبسيط عملية تبادل المحتوى داخل المحادثات.

وتحمل الميزة اسم "اقتراحات الوسائط الأخيرة"، وتتيح عرض أحدث صورة أو مقطع فيديو محفوظ في معرض الهاتف مباشرة داخل المحادثة، من دون الحاجة إلى فتح المعرض والبحث عن الملف.

وتظهر الاقتراحات إما على شكل صورة مصغّرة فوق شريط كتابة الرسائل، أو بدلاً من أيقونة الكاميرا. وعند الضغط عليها، يُفتح محرر الوسائط لمعاينة المحتوى وإضافة تعليق أو ملصقات قبل إرساله، من دون مشاركة أي ملف تلقائياً.

وتشمل الاقتراحات الصور الملتقطة بالكاميرا ولقطات الشاشة والملفات المحفوظة من تطبيقات أخرى.

وبدأ طرح الميزة تدريجياً لمستخدمي أندرويد وآيفون، مع إمكانية تعطيلها عبر "الإعدادات"، ثم "الدردشات"، وإيقاف خيار "اقتراحات الوسائط الأخيرة".