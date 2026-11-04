"هواوي ووتش دي3".. ساعة ذكية لقياس ضغط الدم ومراقبة الصحة

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تستعد شركة " " لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة الصحية القابلة للارتداء من خلال ساعتها الذكية "ووتش دي3"، التي تركز على قياس ضغط ومتابعة المؤشرات الصحية، في خطوة تهدف إلى الجمع بين وظائف الساعات الذكية وأدوات المراقبة الطبية.وتعتمد الساعة على تقنية قياس ضغط الدم باستخدام سوار قابل للانتفاخ، ما يتيح للمستخدم إجراء القياسات مباشرة من المعصم، من دون الحاجة إلى جهاز تقليدي منفصل.وتتيح الساعة متابعة قراءات ضغط الدم على مدار اليوم، إلى جانب وظائف صحية أخرى، بما يساعد المستخدم على رصد التغيرات في مؤشراته الصحية ومشاركة النتائج مع الطبيب عند الحاجة.وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاهتمام بالأجهزة القابلة للارتداء التي توفر وسائل أكثر سهولة لمتابعة ، مع التأكيد أن قياسات الساعات الذكية لا تغني عن التقييم الطبي المتخصص، خصوصاً لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.