أبل تختبر ميزات ذكاء اصطناعي في ساعاتها الذكية

تختبر شركة «أبل» من ميزات الصوتي في ساعاتها الذكية، تتيح تسجيل المحادثات واستعادة أجزاء منها، إلى جانب إعداد ملخصات تلقائية لأبرز المعلومات والتفاصيل التي يتحدث عنها المستخدم خلال يومه.

وبحسب تقرير نشره موقع «تك كرانش»، تتضمن الإصدارات التجريبية للمطورين من نظامي iOS 27.3 وwatchOS 27.3 أربع ميزات جديدة تندرج ضمن منظومة Audio Intelligence، وتستهدف مستخدمي ساعة Apple Watch Series 12.

وتشمل هذه الميزات خاصية Live Rewind التي تتيح استعادة آخر 15 ثانية من المحادثة، وSiri Recaps التي تحلل المحتوى الصوتي وتحوّله إلى ملخصات تتضمن معلومات مهمة، مثل المواعيد والتكاليف والمهام اليومية.

كما تضم المجموعة أداة للتعرف على الأصوات المحيطة، بما فيها أجراس الأبواب وأجهزة الإنذار، وأخرى لتحديد الأغاني بالاعتماد على تقنية Shazam.

وأظهرت تجربة عملية لميزة Recaps قدرتها على الاحتفاظ بتفاصيل قد يصعب تذكرها، مثل تكاليف إصلاح السيارات ومواعيد إنجازها وشروط استخدام السيارات البديلة، فضلاً عن التقاط بعض التذكيرات المتعلقة بالمهام والمواعيد العائلية.

لكن التجربة كشفت أيضاً عن بعض أوجه القصور، إذ جمعت الميزة معلومات من محادثات مختلفة في ملخص واحد، وأدرجت تفاصيل يومية عابرة لا تمثل بالضرورة معلومات يحتاج المستخدم إلى الاحتفاظ بها.

وفي ما يتعلق بالخصوصية، تقول أبل إنها تعتمد على معالجة البيانات وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الجهاز كلما أمكن ذلك، مع عدم تحديد هوية المتحدثين أو الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية الأصلية، فضلاً عن إجراءات تهدف إلى إخفاء المعلومات الشخصية الحساسة.

ورغم هذه التدابير، تثير إمكانية متابعة المحادثات بصورة مستمرة مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين، خصوصاً خلال الأحاديث العائلية والخاصة.

وتشير التجربة إلى حاجة الميزة إلى تحسينات إضافية، أبرزها تصنيف المعلومات تلقائياً بحسب موضوعاتها، وتسهيل حذف التفاصيل غير الضرورية، وإتاحة نقل الملخصات مباشرة إلى تطبيق Notes.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو تحويل الساعات الذكية إلى مساعدين شخصيين قادرين على تذكر تفاصيل الحياة اليومية وتنظيمها، مع بقاء التحدي الأساسي في تحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام وحماية الخصوصية.