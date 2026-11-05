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لماذا يكون شحن الهاتف في السيارة أبطأ من المنزل؟

Lebanon 24
05-11-2026 | 06:56
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لماذا يكون شحن الهاتف في السيارة أبطأ من المنزل؟
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يلاحظ كثير من مستخدمي الهواتف الذكية أن شحن أجهزتهم داخل السيارة يستغرق وقتاً أطول مقارنة بالمنزل، رغم استخدام الكابل نفسه، وهو أمر يعود إلى عدة عوامل تقنية.

ويتمثل السبب الرئيسي في أن بعض منافذ USB المدمجة في السيارات توفر طاقة محدودة، إذ صُممت أساساً لتوصيل الأجهزة وتشغيل الوسائط، وليس لدعم الشحن السريع المتوافر في شواحن المنازل الحديثة.
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كما تؤثر جودة الشاحن والكابل في سرعة الشحن، فيما تؤدي الحرارة المرتفعة داخل السيارة إلى إبطاء العملية، نتيجة أنظمة حماية البطارية التي تخفّض سرعة الشحن عند ارتفاع حرارة الهاتف.

كذلك، يزيد تشغيل تطبيقات الملاحة والإنترنت وسطوع الشاشة المرتفع من استهلاك الطاقة، ما يقلّص كمية الشحن التي تصل إلى البطارية.

ولتحسين سرعة الشحن، يُنصح باستخدام شاحن سيارة يدعم الشحن السريع ومتوافق مع الهاتف، مع تجنّب تعريض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة وتقليل استخدام التطبيقات غير الضرورية.

ولا يشير بطء الشحن في السيارة بالضرورة إلى وجود مشكلة في البطارية، بل قد يرتبط بقدرة الشاحن وظروف الاستخدام.
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