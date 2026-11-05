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هل يختفي منفذ الشحن من الهواتف الذكية نهائياً؟

Lebanon 24
05-11-2026 | 08:50
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هل يختفي منفذ الشحن من الهواتف الذكية نهائياً؟
هل يختفي منفذ الشحن من الهواتف الذكية نهائياً؟ photos 0
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تتجه شركات التكنولوجيا إلى اختبار هواتف ذكية خالية من المنافذ التقليدية، في خطوة قد تمهّد لتغيير طريقة شحن الأجهزة ونقل البيانات، والاعتماد بصورة أكبر على التقنيات اللاسلكية.

وتقوم فكرة هذه الهواتف على الاستغناء عن منفذ USB-C، واستبداله بالشحن اللاسلكي وتقنيات نقل الملفات والاتصال بالأجهزة الأخرى، ما يسمح بتصميم هواتف أكثر بساطة ويقلّل الفتحات التي قد يتسرّب منها الماء والغبار.
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لكن هذا التوجّه يواجه تحديات، أبرزها كفاءة الشحن اللاسلكي وسرعته، وارتفاع الحرارة أثناء الاستخدام، فضلاً عن صعوبة نقل كميات كبيرة من البيانات مقارنة بالاتصال السلكي.

كما يطرح الاستغناء عن المنافذ تساؤلات بشأن توافق الهواتف مع الملحقات الحالية، وإمكانية شحنها في الحالات الطارئة عند عدم توافر شاحن لاسلكي.

ورغم التطور المستمر في تقنيات الشحن والاتصال، فإن اختفاء منفذ الشحن نهائياً لا يزال احتمالاً مستقبلياً، إذ لم يتحوّل بعد إلى معيار معتمد على نطاق واسع في صناعة الهواتف الذكية.
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