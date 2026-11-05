هواوي تكشف عن علامتها الجديدة OSTA... إليكم التفاصيل

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وتداول عدد من مسرّبي الأخبار، عبر منصة "ويبو"، بيانات تسجيل العلامة التجارية من للملكية الفكرية في ، وتشير البيانات إلى أن الطلب يحمل الرقم 91464264A، ويندرج تحت الفئة 9 من التي تشمل طيفاً واسعاً من السلع والخدمات. كشفت مواقع تقنية تفاصيل العلامة التجارية "OSTA" التابعة لشركة ، وأوضحت أن العلامة الفرعية الجديدة لن تقتصر على الهواتف الذكية فحسب، بل ستغطي أيضاً الحواسيب اللوحية والساعات الذكية والرقائق الإلكترونية وغيرها؛ مما يوضح أن لدى الشركة خططاً أوسع وأكثر طموحاً لهذه السلسلة المرتقبة.وتداول عدد من مسرّبي الأخبار، عبر منصة "ويبو"، بيانات تسجيل العلامة التجارية من للملكية الفكرية في ، وتشير البيانات إلى أن الطلب يحمل الرقم 91464264A، ويندرج تحت الفئة 9 من التي تشمل طيفاً واسعاً من السلع والخدمات.

أقصى درجات النحافة

وذكر موقع "هواوي سنترال" أن هواتف سلسلة OSTA قد تحقق أقصى درجات النحافة في حواف الشاشة، وستضم جهازين أحدهما بشاشة مسطحة والآخر بشاشة منحنية، مع ترجيح أن يقدما معاً أنحف حواف شاشة في تاريخ هواتف هواوي حتى الآن.



ويُذكر أن هاتف "Pura X View" يحمل حالياً لقب الهاتف صاحب أنحف حواف لدى هواوي، إذ يمتلك حوافاً متماثلة ومتناسقة بسماكة 1.05 مم على الحواف الأربع لشاشته المصنوعة من نوع LTPO 2 OLED بقياس 6.39 بوصة، كما تدعم الشاشة سطوعاً يصل في ذروته إلى 6500 شمعة.