لتطوير قدرات الأمن السيبراني.. خطوة جديدة من أوبن إيه آي



Advertisement

ويأتي إطلاق النموذج في إطار تطوير أدوات المخصصة لحماية الأنظمة الرقمية، إذ سجل أداءً أفضل مقارنة بالإصدار السابق GPT-5.6 Cyber، سواء في اختبارات اكتشاف الثغرات واستغلالها داخل بيئات خاضعة للسيطرة، أو في الالتزام بنطاق المهام المصرح بها.



ووفقاً لبيانات الشركة، حقق النموذج تحسناً نسبياً بنسبة 51% في اختبار ExploitGym مقارنة بالإصدار السابق، كما أسهم بالفعل في اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية والتحقق منها في قواعد برمجية حساسة، من بينها نظام التشغيل لينكس ومتصفح فايرفوكس. أعلنت شركة إطلاق نموذجها الجديد GPT-6 Cyber، المتخصص في الأمن السيبراني واكتشاف الثغرات البرمجية، مع قدرات محسّنة لتحديد نقاط الضعف الأمنية، والتحقق من إمكانية استغلالها، وتطوير مقترحات لإصلاحها، ضمن حدود الاختبارات والصلاحيات التي تحددها الفرق والباحثون المتخصصون.ويأتي إطلاق النموذج في إطار تطوير أدوات المخصصة لحماية الأنظمة الرقمية، إذ سجل أداءً أفضل مقارنة بالإصدار السابق GPT-5.6 Cyber، سواء في اختبارات اكتشاف الثغرات واستغلالها داخل بيئات خاضعة للسيطرة، أو في الالتزام بنطاق المهام المصرح بها.ووفقاً لبيانات الشركة، حقق النموذج تحسناً نسبياً بنسبة 51% في اختبار ExploitGym مقارنة بالإصدار السابق، كما أسهم بالفعل في اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية والتحقق منها في قواعد برمجية حساسة، من بينها نظام التشغيل لينكس ومتصفح فايرفوكس.





وطورت إيه آي اختباراً إضافياً تحت اسم RemoteExploitBench، لقياس قدرة النماذج على إنشاء أدوات عملية لاستغلال الثغرات في تطبيقات مثل GitLab وPostgreSQL وJenkins، داخل بيئة اختبار محكومة. ونجح GPT-6 Cyber في إكمال 95% من المهام خلال التقييم الأولي، بينما رفض GPT-6 Astra تنفيذ جميع المهام عند تشغيله باستخدام منصة Daybreak Blue.



على صعيد الاستخدام العملي، تمكن باحثو الشركة باستخدام النموذج الجديد من اكتشاف 81 ثغرة لم تكن معروفة سابقاً في متصفح فايرفوكس، وصنفتها موزيلا ضمن الثغرات عالية الخطورة. كما كشف النموذج أن 30 مشكلة أمنية معروفة كانت أكثر خطورة مما أُعلن سابقاً، وقدم أدلة قابلة لإعادة الإنتاج ومقترحات للإصلاح، وبدأت موزيلا إصدار تحديثات لمعالجة عدد منها.



وفي نظام لينكس، استطاع النموذج إعادة إنتاج 1724 ثغرة أمنية في النواة، وتطوير أدوات استغلال عملية لـ948 منها، وهو ما يزيد على خمسة أضعاف العدد الذي حققه نموذج GPT-5.6 Sol، والبالغ 166 ثغرة باستخدام إطار البحث نفسه.



وأفصحت أوبن إيه آي عن 304 نتائج أمنية بالغة الأهمية للمسؤولين عن صيانة النظام، وأرفقت بها مقترحات للإصلاح، بينما تتواصل معالجة الثغرات الأخرى. وسجل GPT-6 Cyber نتيجة بلغت 48.5% في اختبار ExploitGym، الذي يقيس قدرة النماذج على استغلال ثغرة محددة في نظام مستهدف عن بُعد، مقابل 32.1% لنموذج GPT-5.6 Cyber. كما حقق معدل استدعاء للثغرات الأمنية بلغ 40.3% في اختبار لاختراق تطبيقات ، مقارنة بـ32% لنموذج GPT-6 Astra.وطورت إيه آي اختباراً إضافياً تحت اسم RemoteExploitBench، لقياس قدرة النماذج على إنشاء أدوات عملية لاستغلال الثغرات في تطبيقات مثل GitLab وPostgreSQL وJenkins، داخل بيئة اختبار محكومة. ونجح GPT-6 Cyber في إكمال 95% من المهام خلال التقييم الأولي، بينما رفض GPT-6 Astra تنفيذ جميع المهام عند تشغيله باستخدام منصة Daybreak Blue.على صعيد الاستخدام العملي، تمكن باحثو الشركة باستخدام النموذج الجديد من اكتشاف 81 ثغرة لم تكن معروفة سابقاً في متصفح فايرفوكس، وصنفتها موزيلا ضمن الثغرات عالية الخطورة. كما كشف النموذج أن 30 مشكلة أمنية معروفة كانت أكثر خطورة مما أُعلن سابقاً، وقدم أدلة قابلة لإعادة الإنتاج ومقترحات للإصلاح، وبدأت موزيلا إصدار تحديثات لمعالجة عدد منها.وفي نظام لينكس، استطاع النموذج إعادة إنتاج 1724 ثغرة أمنية في النواة، وتطوير أدوات استغلال عملية لـ948 منها، وهو ما يزيد على خمسة أضعاف العدد الذي حققه نموذج GPT-5.6 Sol، والبالغ 166 ثغرة باستخدام إطار البحث نفسه.وأفصحت أوبن إيه آي عن 304 نتائج أمنية بالغة الأهمية للمسؤولين عن صيانة النظام، وأرفقت بها مقترحات للإصلاح، بينما تتواصل معالجة الثغرات الأخرى.

كما أسهم النموذج، بالتعاون مع نماذج أخرى للشركة، في تطوير واختبار أدوات لاستغلال ثغرة حرجة في مكتبة Brotli لضغط البيانات، المستخدمة في Node.js وبرمجيات أخرى، وأظهرت الاختبارات إمكانية استغلالها لتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد في التطبيقات التي تعتمد عليها. (إرم نيوز)