تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لتطوير قدرات الأمن السيبراني.. خطوة جديدة من أوبن إيه آي

Lebanon 24
06-11-2026 | 13:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لتطوير قدرات الأمن السيبراني.. خطوة جديدة من أوبن إيه آي
لتطوير قدرات الأمن السيبراني.. خطوة جديدة من أوبن إيه آي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة أوبن إيه آي إطلاق نموذجها الجديد GPT-6 Cyber، المتخصص في الأمن السيبراني واكتشاف الثغرات البرمجية، مع قدرات محسّنة لتحديد نقاط الضعف الأمنية، والتحقق من إمكانية استغلالها، وتطوير مقترحات لإصلاحها، ضمن حدود الاختبارات والصلاحيات التي تحددها الفرق والباحثون المتخصصون.
Advertisement

ويأتي إطلاق النموذج في إطار تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لحماية الأنظمة الرقمية، إذ سجل أداءً أفضل مقارنة بالإصدار السابق GPT-5.6 Cyber، سواء في اختبارات اكتشاف الثغرات واستغلالها داخل بيئات خاضعة للسيطرة، أو في الالتزام بنطاق المهام المصرح بها.

ووفقاً لبيانات الشركة، حقق النموذج تحسناً نسبياً بنسبة 51% في اختبار ExploitGym مقارنة بالإصدار السابق، كما أسهم بالفعل في اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية والتحقق منها في قواعد برمجية حساسة، من بينها نظام التشغيل لينكس ومتصفح فايرفوكس.
 
وسجل GPT-6 Cyber نتيجة بلغت 48.5% في اختبار ExploitGym، الذي يقيس قدرة النماذج على استغلال ثغرة محددة في نظام مستهدف عن بُعد، مقابل 32.1% لنموذج GPT-5.6 Cyber. كما حقق معدل استدعاء للثغرات الأمنية بلغ 40.3% في اختبار لاختراق تطبيقات الويب، مقارنة بـ32% لنموذج GPT-6 Astra.

وطورت أوبن إيه آي اختباراً إضافياً تحت اسم RemoteExploitBench، لقياس قدرة النماذج على إنشاء أدوات عملية لاستغلال الثغرات في تطبيقات مثل GitLab وPostgreSQL وJenkins، داخل بيئة اختبار محكومة. ونجح GPT-6 Cyber في إكمال 95% من المهام خلال التقييم الأولي، بينما رفض GPT-6 Astra تنفيذ جميع المهام عند تشغيله باستخدام منصة Daybreak Blue.

على صعيد الاستخدام العملي، تمكن باحثو الشركة باستخدام النموذج الجديد من اكتشاف 81 ثغرة لم تكن معروفة سابقاً في متصفح فايرفوكس، وصنفتها موزيلا ضمن الثغرات عالية الخطورة. كما كشف النموذج أن 30 مشكلة أمنية معروفة كانت أكثر خطورة مما أُعلن سابقاً، وقدم أدلة قابلة لإعادة الإنتاج ومقترحات للإصلاح، وبدأت موزيلا إصدار تحديثات لمعالجة عدد منها.

وفي نظام لينكس، استطاع النموذج إعادة إنتاج 1724 ثغرة أمنية في النواة، وتطوير أدوات استغلال عملية لـ948 منها، وهو ما يزيد على خمسة أضعاف العدد الذي حققه نموذج GPT-5.6 Sol، والبالغ 166 ثغرة باستخدام إطار البحث نفسه.

وأفصحت أوبن إيه آي عن 304 نتائج أمنية بالغة الأهمية للمسؤولين عن صيانة النظام، وأرفقت بها مقترحات للإصلاح، بينما تتواصل معالجة الثغرات الأخرى. 
 
كما أسهم النموذج، بالتعاون مع نماذج أخرى للشركة، في تطوير واختبار أدوات لاستغلال ثغرة حرجة في مكتبة Brotli لضغط البيانات، المستخدمة في Node.js وبرمجيات أخرى، وأظهرت الاختبارات إمكانية استغلالها لتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد في التطبيقات التي تعتمد عليها. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
أوبن إيه آي تطوّر قدرات الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام اليومية
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف أمنية توقف تدريب أقوى نماذج "أوبن إيه آي"
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا تمكن "هاكرز" من اختراق "أوبن أيه آي" بذكاء اصطناعي منافس
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة أميركية تطالب "أوبن إيه آي" بـ250 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

التزام

الويب

براني

كاني

فوكس

أوبن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:52 | 2026-11-06
Lebanon24
11:30 | 2026-11-06
Lebanon24
10:09 | 2026-11-06
Lebanon24
06:59 | 2026-11-06
Lebanon24
05:00 | 2026-11-06
Lebanon24
22:00 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24