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هاتفك يتوقع خطواتك قبل تنفيذها.. كيف يتعلم عاداتك اليومية؟

Lebanon 24
06-11-2026 | 12:22
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هاتفك يتوقع خطواتك قبل تنفيذها.. كيف يتعلم عاداتك اليومية؟
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أصبحت الهواتف الذكية قادرة على تحليل عادات المستخدمين اليومية وتوقع احتياجاتهم، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، التي تتيح للأجهزة التعرف إلى أنماط السلوك المتكررة.
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وتعتمد هذه التقنيات على تحليل أوقات استخدام التطبيقات، والمواقع التي يزورها المستخدم باستمرار، ومواعيد تنقله، ما يسمح للهاتف بتقديم اقتراحات استباقية، مثل عرض الطريق المعتاد إلى العمل، أو تشغيل الموسيقى المفضلة، أو التذكير بالمواعيد.

وتستفيد الهواتف أيضاً من بيانات الموقع ومستشعرات الحركة لفهم نشاط المستخدم، فيما تتيح التقنيات الحديثة معالجة بعض المعلومات مباشرة على الجهاز، ما يعزز سرعة الاستجابة ويساعد في حماية الخصوصية.

ورغم هذه المزايا، تثير قدرة الهواتف على تتبع العادات اليومية مخاوف بشأن خصوصية البيانات، ما يستدعي مراجعة أذونات التطبيقات والتحكم في مشاركة الموقع والمعلومات الشخصية.
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