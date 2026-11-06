قائمة كلمات محظورة.. كيف تتحكم أبل بما تقترحه على مستخدمي آيفون؟

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أظهرت أبحاث وجود قائمة تضم أكثر من 100 ألف كلمة وعبارة لا تقترحها ميزة التنبؤ بالنص في أجهزة "أبل"، ما يضطر المستخدمين إلى كتابتها يدوياً دون مساعدة لوحة المفاتيح.وبحسب صحيفة "الغارديان" ، تشمل القائمة تعبيرات سياسية وأمنية مثيرة للجدل، مثل " " و"استقلال التبت" و"الأراضي المحتلة" بالعبرية، فضلاً عن عبارة "حركة " باللغة العربية.واكتشف القائمة، التي وُصفت بـ"الرمادية"، الباحث المستقل كوفمان، بعدما لاحظ أن هاتفه آيفون يتجنب إكمال عبارات معينة تلقائياً، ليعثر لاحقاً على جدول مشفر ضمن نظام تشغيل أبل.من جانبها، قالت أبل إن لوحة مفاتيحها مصممة لتجنب الاقتراحات التنبؤية غير اللائقة أو المسيئة، مؤكدة أن المستخدمين يظلون قادرين على كتابة الكلمات والعبارات التي يريدونها يدوياً.