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تكنولوجيا وعلوم

قائمة كلمات محظورة.. كيف تتحكم أبل بما تقترحه على مستخدمي آيفون؟

Lebanon 24
06-11-2026 | 23:42
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قائمة كلمات محظورة.. كيف تتحكم أبل بما تقترحه على مستخدمي آيفون؟
قائمة كلمات محظورة.. كيف تتحكم أبل بما تقترحه على مستخدمي آيفون؟ photos 0
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أظهرت أبحاث وجود قائمة تضم أكثر من 100 ألف كلمة وعبارة لا تقترحها ميزة التنبؤ بالنص في أجهزة "أبل"، ما يضطر المستخدمين إلى كتابتها يدوياً دون مساعدة لوحة المفاتيح.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، تشمل القائمة تعبيرات سياسية وأمنية مثيرة للجدل، مثل "الديكتاتور ترامب" و"استقلال التبت" و"الأراضي المحتلة" بالعبرية، فضلاً عن عبارة "حركة حماس" باللغة العربية.
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واكتشف القائمة، التي وُصفت بـ"الرمادية"، الباحث المستقل ديريك كوفمان، بعدما لاحظ أن هاتفه آيفون يتجنب إكمال عبارات معينة تلقائياً، ليعثر لاحقاً على جدول مشفر ضمن نظام تشغيل أبل.

من جانبها، قالت أبل إن لوحة مفاتيحها مصممة لتجنب الاقتراحات التنبؤية غير اللائقة أو المسيئة، مؤكدة أن المستخدمين يظلون قادرين على كتابة الكلمات والعبارات التي يريدونها يدوياً.
 
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