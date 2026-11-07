تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"وان بلس" تكشف عن هاتفها الجديد .. هذه مواصفاته

Lebanon 24
07-11-2026 | 04:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وان بلس تكشف عن هاتفها الجديد .. هذه مواصفاته
وان بلس تكشف عن هاتفها الجديد .. هذه مواصفاته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت شركة "وان بلس" هاتفها الذكي الجديد Turbo 6Vs  في السوق الصينية، مع مجموعة من المواصفات البارزة، أبرزها بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير وشاشة "أموليد" بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، إلى جانب لون جديد يحمل اسم "القلب البرتقالي". 
Advertisement

ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.78 بوصة، ويعمل بمعالج Snapdragon 7s Gen 4، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط والشحن العكسي بقدرة 27 واط.

وعلى مستوى التصوير، يضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مع مثبت بصري، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، إلى جانب مكبرات صوت ستيريو ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

ويعمل الجهاز بنظام android 16 مع واجهة ColorOS 16، ويتوفر بذاكرة عشوائية 12 غيغابايت وسعة تخزين 256 غيغابايت، بسعر يبلغ 3699 يواناً صينياً، أي نحو 554 دولاراً.
مواضيع ذات صلة
"شاومي" تكشف عن هاتفها الجديد "Xiaomi 18 Fold".. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف هواوي الجديد القابل للطي.. هذه أبرز مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف OnePlus الجديد.. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الكشف عن هاتف Honor X9e Pro.. وهذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24

android

الصينية

الصين

هرتز

snap

برات

ارزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:46 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:42 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-07
Lebanon24
06:30 | 2026-11-07
Lebanon24
02:46 | 2026-11-07
Lebanon24
23:42 | 2026-11-06
Lebanon24
23:00 | 2026-11-06
Lebanon24
15:58 | 2026-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24