"وان بلس" تكشف عن هاتفها الجديد .. هذه مواصفاته

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أطلقت شركة "وان بلس" هاتفها الذكي الجديد Turbo 6Vs في السوق ، مع مجموعة من المواصفات البارزة، أبرزها بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير وشاشة "أموليد" بمعدل تحديث يصل إلى 144 ، إلى جانب لون جديد يحمل اسم "القلب البرتقالي".ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.78 بوصة، ويعمل بمعالج Snapdragon 7s Gen 4، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط والشحن العكسي بقدرة 27 واط.وعلى مستوى التصوير، يضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مع مثبت بصري، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، إلى جانب مكبرات صوت ستيريو ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة.ويعمل الجهاز بنظام 16 مع واجهة ColorOS 16، ويتوفر بذاكرة عشوائية 12 غيغابايت وسعة تخزين 256 غيغابايت، بسعر يبلغ 3699 يواناً صينياً، أي نحو 554 دولاراً.