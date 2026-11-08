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تكنولوجيا وعلوم

ميزة خفية في 4 متصفحات إنترنت تجعل التصفح أكثر سهولة وراحة

Lebanon 24
08-11-2026 | 14:00
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ميزة خفية في 4 متصفحات إنترنت تجعل التصفح أكثر سهولة وراحة
ميزة خفية في 4 متصفحات إنترنت تجعل التصفح أكثر سهولة وراحة photos 0
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توفر متصفحات الإنترنت الرئيسية ميزة قد لا ينتبه إليها كثير من المستخدمين، رغم قدرتها على تحسين تجربة تصفح المواقع الإلكترونية، من خلال عرض المحتوى الأساسي للصفحات والتخلص من العناصر التي تشتت الانتباه.

وتتيح ميزة «وضع القراءة» إزالة الإعلانات والنوافذ المنبثقة ورسائل الاشتراك في النشرات البريدية، إلى جانب العناصر الإضافية التي تزدحم بها بعض المواقع، لتظهر المقالات والنصوص بصورة أكثر وضوحاً وبساطة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، تدعم هذه الخاصية أربعة من أبرز متصفحات الإنترنت، هي «سفاري» و«غوغل كروم» و«مايكروسوفت إيدج» و«فايرفوكس»، مع اختلاف التسمية وطريقة الاستخدام من متصفح إلى آخر.

كيف تستخدم وضع القراءة؟

على أجهزة الكمبيوتر، يمكن لمستخدمي متصفح «سفاري» تفعيل الميزة من خلال النقر على أيقونة الخطوط الأفقية التي تظهر في شريط العنوان عند توفر وضع القراءة للصفحة.

أما في «غوغل كروم»، فيمكن الوصول إليها عبر خيار «وضع القراءة»، الذي يظهر بجوار شريط العنوان ويحمل رمز كتاب، ليعرض النص في واجهة خالية من معظم العناصر الجانبية.

وفي متصفح «مايكروسوفت إيدج»، تحمل الخاصية اسم «القارئ الشامل»، بينما تُعرف في «فايرفوكس» باسم «عرض القارئ»، ويمكن تشغيلها من الأيقونة المخصصة الموجودة في شريط العنوان.

ماذا عن الهواتف المحمولة؟

تختلف خطوات الوصول إلى هذه الخاصية على الهواتف الذكية، إذ لا تكون خيارات القراءة ظاهرة بالوضوح نفسه الموجود في أجهزة الكمبيوتر، بسبب محدودية مساحة الشاشة.

ففي متصفحي «سفاري» و«كروم»، يحتاج المستخدم إلى فتح قائمة الخيارات للعثور على وضع القراءة، في حين يوفر «فايرفوكس» و«إيدج» أيقونات صغيرة على هيئة صفحة لتفعيل الميزة.

ورغم فوائدها، لا تعمل خاصية القراءة مع جميع المواقع الإلكترونية، إذ قد تفرض بعض الصفحات قيوداً على استخدامها أو لا تتيحها بالأسلوب نفسه، كما تختلف طريقة عرض الصور والمحتوى الإضافي من متصفح إلى آخر.

وتبقى هذه الميزة خياراً عملياً لمن يرغب في قراءة المقالات ومتابعة المحتوى الإلكتروني بعيداً عن ازدحام الإعلانات والنوافذ المنبثقة، وبواجهة أكثر هدوءاً وتنظيماً.

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