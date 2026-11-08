وداعاً لإدمان السوشيال ميديا... 8 تطبيقات تحوّل وقت الشاشة إلى فائدة

أفاد تقرير تقني بأن هناك مجموعة من التطبيقات المتاحة على الهواتف الذكية يمكن أن تساعد المستخدمين على الحد من عادة التصفح المفرط عبر ، واستبدالها بأنشطة أكثر فائدة، تشمل القراءة والتعلم وتنمية المهارات وممارسة الأنشطة الإبداعية.

وأشار التقرير إلى أن عادة «التصفح السلبي القهري» (Doomscrolling)، المتمثلة في قضاء فترات طويلة في متابعة المحتوى عبر المنصات الرقمية دون هدف محدد، أصبحت منتشرة على نطاق واسع، إذ أظهر استطلاع أُجري العام الماضي أن 64% من يمارسونها.

ولفت إلى أن الإفراط في استهلاك المحتوى الرقمي، خصوصاً الأخبار السلبية والمنشورات المثيرة للتوتر، قد يؤثر سلباً في الصحة النفسية والتركيز وجودة النوم، ويسهم في زيادة الشعور بالقلق والإرهاق الذهني والتشتت.

وأوضح التقرير أن التخلص من هذه العادة لا يتطلب التخلي عن استخدام الهاتف بالكامل، بل يمكن تحقيق ذلك من خلال توجيه الوقت نحو تطبيقات تقدم تجارب تفاعلية مفيدة، وتتيح للمستخدم استثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

واستعرض التقرير 8 تطبيقات يمكن أن تشكل بديلاً عن التصفح العشوائي، وهي Finch للعناية الذاتية وبناء العادات الإيجابية، وLibby للقراءة والاستماع إلى الكتب، وDudel Draw للرسم والإبداع، وRadio Garden للاستماع إلى محطات إذاعية من مختلف أنحاء العالم.

كما شملت القائمة تطبيق Elevate لتنشيط المهارات الذهنية، وVocabulary لتعلم مفردات جديدة، وSeterra لاختبار المعلومات الجغرافية، وNYT Games لممارسة ألعاب الكلمات والألغاز والتفكير المنطقي.

وأكد التقرير أن تغيير طبيعة استخدام الهاتف، والابتعاد عن متابعة المحتوى بصورة تلقائية، يمثلان خطوتين مهمتين نحو استثمار الوقت بشكل أفضل، وتحويل الأجهزة الذكية من مصدر للتشتت إلى وسيلة للتعلم والترفيه المفيد.