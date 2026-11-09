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تكنولوجيا وعلوم

"هيرا" تكشف أسرار كويكب استهدفته ناسا... خطوة جديدة لحماية الأرض من خطر الاصطدام!

Lebanon 24
09-11-2026 | 00:38
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هيرا تكشف أسرار كويكب استهدفته ناسا... خطوة جديدة لحماية الأرض من خطر الاصطدام!
هيرا تكشف أسرار كويكب استهدفته ناسا... خطوة جديدة لحماية الأرض من خطر الاصطدام! photos 0
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في خطوة علمية جديدة لتعزيز قدرات الدفاع عن كوكب الأرض، التقطت المركبة الفضائية الأوروبية «هيرا» أول صور مقربة للكويكبين «ديديموس» و«ديمورفوس»، اللذين استهدفتهما وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عام 2022 ضمن تجربة لاختبار إمكانية تغيير مسار الكويكبات عبر الاصطدام المباشر.
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وتأتي مهمة «هيرا» لاستكمال تجربة مركبة «دارت» التابعة لناسا، التي اصطدمت بالكويكب الصغير «ديمورفوس»، ونجحت في تقليص زمن دورانه حول «ديديموس» بنحو 33 دقيقة، في نتيجة تجاوزت توقعات العلماء.

وأظهرت الصور الجديدة، التي التُقطت من مسافة نحو 60 كيلومتراً، تضاريس لم تكن مرصودة سابقاً على سطح «ديديموس»، تشمل صخوراً ضخمة وفوهات وأخاديد، إلى جانب تشكيلات مرتفعة تحيط بمنتصفه.

ويرى العلماء أن بعض هذه التغيرات قد تكون مرتبطة بالحطام الذي تناثر نتيجة اصطدام مركبة «دارت»، فيما تسعى مهمة «هيرا» إلى دراسة آثار الاصطدام بدقة وقياس القوة الإضافية الناتجة عن تطاير الصخور والغبار.

ويأمل الباحثون أن تساهم نتائج المهمة في تطوير تقنية الاصطدام الحركي وتحويلها إلى وسيلة موثوقة لتغيير مسار الكويكبات التي قد تشكل خطراً على الأرض مستقبلاً، بما يعزز قدرات البشرية على مواجهة التهديدات الفضائية المحتملة.



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