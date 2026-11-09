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تكنولوجيا وعلوم

هذا ما يعنيه رمز الساعة في "واتساب"

Lebanon 24
09-11-2026 | 04:00
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هذا ما يعنيه رمز الساعة في واتساب
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قد يثير ظهور رمز الساعة بجوار بعض المحادثات أو الرسائل في تطبيق «واتساب» تساؤلات المستخدمين، خصوصاً أن دلالته تختلف بحسب مكان ظهوره.

فإذا ظهر الرمز بجوار صورة الملف الشخصي لأحد جهات الاتصال، فهذا يشير إلى تفعيل ميزة «الرسائل ذاتية الاختفاء»، التي تتيح حذف الرسائل الجديدة تلقائياً بعد مدة يحددها المستخدم، وهي 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوماً.

ويمكن تفعيل هذه الخاصية أو إيقافها من خلال الدخول إلى معلومات المحادثة واختيار «الرسائل ذاتية الاختفاء»، كما يتيح التطبيق ضبط مؤقت افتراضي للمحادثات الجديدة من إعدادات الخصوصية.

أما إذا ظهر رمز الساعة بجوار رسالة أرسلها المستخدم، فهذا يعني أن الرسالة لا تزال قيد الإرسال، وغالباً ما يكون السبب ضعف الاتصال بالإنترنت أو انقطاعه.

وفي هذه الحالة، يُنصح بالتحقق من اتصال الهاتف بشبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف، والتأكد من عدم تفعيل وضع الطيران، فضلاً عن تحديث التطبيق عند استمرار المشكلة.

وبالتالي، فإن رمز الساعة في «واتساب» لا يحمل دلالة واحدة، بل يتوقف معناه على مكان ظهوره، بين ميزة مرتبطة بالخصوصية ورسالة لم يكتمل إرسالها بعد. (إرم نيوز)


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