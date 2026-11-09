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تكنولوجيا وعلوم

من أين جاء حجر ستونهنج الغامض؟ دراسة جديدة تنسف نظرية عمرها سنوات

Lebanon 24
09-11-2026 | 06:04
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من أين جاء حجر ستونهنج الغامض؟ دراسة جديدة تنسف نظرية عمرها سنوات
من أين جاء حجر ستونهنج الغامض؟ دراسة جديدة تنسف نظرية عمرها سنوات photos 0
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عاد الغموض ليحيط بمصدر أحد أبرز أحجار موقع ستونهنج الأثري في بريطانيا، بعدما استبعد علماء نظرية كانت ترجّح نقله من شمال شرقي اسكتلندا، من دون أن يتمكنوا حتى الآن من تحديد المنطقة التي جاء منها الحجر المعروف باسم "حجر المذبح"، والبالغ وزنه نحو ستة أطنان.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "The Independent"، أجرى فريق دولي من العلماء تحليلات جيولوجية للحجر، إلى جانب اختبارات على عينات صخرية من حوض أوركاديان في شمال شرقي اسكتلندا، لكنه لم يعثر على أي موقع في المنطقة يطابق الخصائص المعدنية والكيميائية للحجر، رغم أن المسافة بين المنطقة وموقع ستونهنج تبلغ نحو 435 ميلاً.

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The sun rises at the prehistoric monument Stonehenge near Amesbury

وكان الاعتقاد السائد لأكثر من قرن أن "حجر المذبح" مصدره ويلز، قبل أن تشير أبحاث سابقة إلى احتمال نقله من اسكتلندا. إلا أن الدراسة الجديدة، التي قادها البروفيسور دنكان بيري من جامعة جنوب ويلز، لم تتمكن من إثبات هذا الاحتمال أيضاً.

وقال بيري إن البحث يُعدّ التحقيق الجيولوجي الأكثر شمولاً الذي أُجري حتى الآن على الحجر، موضحاً أن العلماء استخدموا مجموعة واسعة من التقنيات التحليلية لتحديد تركيبته واختبار النظريات المتعلقة بمصدره. وأضاف أن المواقع التي فُحصت حتى الآن لم تُظهر الخصائص نفسها الموجودة في الحجر، لكن النتائج تساعد في توجيه الأبحاث المقبلة نحو المناطق الأكثر احتمالاً.

The Orcadian Basin

من جهته، قال البروفيسور ريتشارد بيفينز من جامعة أبيريستويث إن الأبحاث السابقة أسقطت الاعتقاد بأن الحجر جاء من غرب ويلز، ووجّهت الاهتمام إلى اسكتلندا، لكن الدراسة الأخيرة ضيّقت نطاق البحث من خلال تحديد الخصائص الجيولوجية التي ينبغي البحث عنها في المواقع المحتملة.

وأضاف البروفيسور نيك بيرس أن استبعاد المناطق التي لا تتطابق صخورها مع الحجر لا يقل أهمية عن العثور على مصدره، لأن كل منطقة تُستبعد تقرّب العلماء من حل اللغز.

ويُعدّ "حجر المذبح" كتلة من الحجر الرملي يبلغ طولها نحو 4.9 أمتار، وتقع في قلب نصب ستونهنج الأثري في مقاطعة ويلتشير البريطانية. ويُعتقد أن الموقع شُيّد على مراحل بين نحو 3000 و1600 قبل الميلاد، باستخدام أحجار نُقلت من مسافات بعيدة.

وفي حين يُعرف أن الأحجار الزرقاء الأصغر حجماً نُقلت من غرب ويلز إلى ويلتشير، لمسافة تقارب 225 كيلومتراً، لا يزال مصدر حجر المذبح ورحلته إلى الموقع مجهولين، رغم التقدم الذي حققته التحليلات العلمية الحديثة.

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