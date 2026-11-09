هل يثور بركان على المريخ مجدداً؟ غاز غامض يكشف ما يجري

لم تعد البراكين على كوكب المريخ بالضرورة خامدة إلى الأبد، إذ كشفت دراسة علمية حديثة عن مؤشرات على احتمال استمرار نشاط بركاني تحت سطح الكوكب الأحمر، ما يفتح الباب أمام إمكانية حدوث ثوران بركاني في ، رغم عدم رصد أي تدفقات حمم جديدة حتى الآن.

وبحسب تقرير نشره موقع "IFLScience"، رصد العلماء غاز كلوريد الهيدروجين في الغلاف الجوي للمريخ، فوق شقوق جيولوجية تقع على سفوح بركان "ألبا مونس"، وهو أكبر بركان على المريخ من حيث المساحة، في مؤشر يرجّح أن يتسرب من صهارة محبوسة في أعماق الكوكب.

وجاء الرصد بواسطة مركبة "ExoMars Trace Gas Orbiter" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، التي تدور حول المريخ منذ عام 2016، وكانت قد اكتشفت الغاز للمرة الأولى عام 2019 خلال عاصفة غبارية شديدة.

وكان التفسير الأولي لوجود كلوريد الهيدروجين يقوم على تفاعل المياه الناتجة عن ذوبان الجليد مع أملاح كلوريد الصوديوم المحمولة في الغبار. لكن الأبحاث اللاحقة كشفت نمطاً مختلفاً في منطقة "ألبا مونس"، حيث رُصد الغاز بصورة متكررة خلال فصل الربيع المحلي للمريخ، خلافاً للنمط الموسمي الذي يظهر في بقية أنحاء الكوكب.

وربط الباحثون هذا الاختلاف بوجود مصدر بركاني محتمل تحت السطح، إذ تضم المنطقة صدوعاً وشقوقاً قد تمتد إلى حجرة صهارية، ما يسمح للغازات بالخروج عبرها. ويرجح العلماء أن الصقيع الشتوي يسد هذه الشقوق، قبل أن يتحول الجليد إلى غاز مع ارتفاع درجات الحرارة في الربيع، مطلقاً دفعات من كلوريد الهيدروجين يمكن رصدها من المدار.

وقال البروفيسور دانيال ميج، من الأكاديمية البولندية للعلوم، إن النتائج تشير إلى أن المريخ احتفظ بحرارة داخلية كافية لدعم النشاط البركاني حتى وقت قريب، وربما لا يزال يمتلك هذه القدرة.

هل يمكن أن يثور بركان على المريخ؟

يرى كولن ويلسون، المسؤول العلمي في مشروع المركبة المدارية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، أن انبعاث الغازات البركانية قد يكون مؤشراً إلى إمكانية حدوث ثورات حممية مستقبلاً، لكنه شدد على أن النتائج الحالية تثبت رصد انبعاثات غازية فقط، وليس خروج الحمم البركانية.

وتشير صور التقطتها مركبات مدارية أخرى إلى أن بعض تدفقات الحمم على المريخ تشكلت خلال ملايين أو عشرات ملايين السنين الماضية، وهي فترة تُعد حديثة نسبياً بالمقاييس الجيولوجية، نظراً إلى أن عمر الكوكب يتجاوز 4.5 مليارات سنة.

ورغم ذلك، لم يرصد العلماء أي تدفقات حمم جديدة خلال عقود استكشاف المريخ بالمركبات الفضائية، ما يعني أن النشاط البركاني، إن كان مستمراً، ليس واسع الانتشار حالياً.

ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على فهم طبيعة المريخ وتاريخه الجيولوجي، بل تمتد إلى البحث عن حياة محتملة تحت سطحه. فالنشاط البركاني قد يوفر حرارة تساعد على إذابة الجليد وتكوين بيئات مائية حرارية تحت الأرض، يمكن أن تتوافر فيها الطاقة والمكونات اللازمة لاستمرار الكائنات المجهرية، بعيداً عن الظروف القاسية على السطح.

ويعتقد الباحثون أن الشقوق التي يتسرب منها الغاز في منطقة "ألبا مونس" قد تشكل موقعاً مهماً للبحث عن آثار حياة ميكروبية، إذا ثبت وجود أنظمة حرارية مائية نشطة فيها.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "Science Advances"، لتقدم دليلاً جديداً على أن باطن المريخ قد لا يزال يحتفظ بنشاط حراري وبركاني، رغم الهدوء على سطحه.