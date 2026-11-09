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تكنولوجيا وعلوم

غوغل توقف "Android Auto" عن هواتف سامسونغ قديمة... هل هاتفك بينها؟

Lebanon 24
09-11-2026 | 10:38
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غوغل توقف Android Auto عن هواتف سامسونغ قديمة... هل هاتفك بينها؟
غوغل توقف Android Auto عن هواتف سامسونغ قديمة... هل هاتفك بينها؟ photos 0
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لن يتمكن أصحاب عدد من هواتف سامسونغ "galaxy" القديمة من استخدام خدمة "android Auto"، بعدما رفعت غوغل الحد الأدنى لإصدار نظام التشغيل المطلوب لتشغيلها، مستبعدة بذلك الأجهزة التي لا يمكن تحديثها إلى "Android 11" أو إصدار أحدث.

وبحسب تقرير نشره موقع "SamMobile"، حدّثت غوغل متطلبات تشغيل "Android Auto"، وأصبحت تشترط هاتفاً يعمل بنظام "Android 11" أو أحدث، بعدما كانت الخدمة تدعم سابقاً إصدارات أقدم، بينها Android 9 وAndroid 10.

ويعني القرار أن الهواتف التي توقفت تحديثاتها عند Android 10 فقدت إمكانية الوصول إلى الخدمة رسمياً، ومن بينها مجموعة من أجهزة سامسونغ الشهيرة، مثل سلسلة "Galaxy S9" وسلسلة "Galaxy Note 9"، إضافة إلى "Galaxy A50 وGalaxy A80"، إلى جانب هواتف أخرى لم تحصل على تحديثات أحدث لنظام التشغيل.

وتتيح خدمة "Android Auto" عرض تطبيقات الهاتف ووظائفه على شاشة السيارة، بما يسمح للسائق باستخدام الخرائط وإجراء المكالمات والاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، من خلال نظام المعلومات والترفيه في المركبة.

وكان بعض مستخدمي الأجهزة المتأثرة قد بدأوا بتلقي إشعارات تحذيرية منذ تشرين الأول الماضي، تفيد بأن هواتفهم لن تعود مدعومة. ومع تحديث غوغل صفحة الدعم الرسمية، أصبح شرط "Android 11" هو الحد الأدنى الجديد للاتصال السلكي بالخدمة.

وبالنسبة إلى أصحاب هذه الهواتف، فإن الحل المتاح هو الانتقال إلى جهاز يعمل بنظام "Android 11" أو إصدار أحدث، إذ لا يمكن للأجهزة التي انتهت تحديثاتها عند "Android 10" استعادة الدعم عبر تحديث تطبيق "Android Auto" وحده.

ويأتي هذا التغيير ضمن سلسلة من التعديلات التي تجريها غوغل على متطلبات الخدمة، مع انتهاء دعم إصدارات أقدم من نظام أندرويد بصورة تدريجية.

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