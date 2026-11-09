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تكنولوجيا وعلوم

تسريب يكشف مفاجآت في "iPhone 18e"

Lebanon 24
09-11-2026 | 10:41
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تسريب يكشف مفاجآت في iPhone 18e
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قد يشهد هاتف "iphone 18e" الاقتصادي المقبل من شركة آبل تحسينات ملحوظة في حجم الشاشة وسعة البطارية، وفق تسريب جديد يشير إلى احتمال اشتراكه مع هاتف "iPhone 18" القياسي في بعض المكونات الأساسية.

وبحسب تقرير نشره موقع "MacRumors"، نشر المسرّب المعروف باسم "Fixed Focus Digital" رسماً توضيحياً يقارن التصميم الداخلي للهاتفين، ويشير إلى أن كليهما سيأتي بشاشة قياسها 6.3 بوصة وبطارية بسعة 4430 مللي أمبير/ساعة.

وإذا صحت هذه المعلومات، فسيشكل ذلك زيادة في حجم شاشة "iPhone 18e" مقارنة بهاتف "iPhone 17e" الذي يأتي بشاشة قياسها 6.1 بوصة، كما سترتفع سعة بطاريته بنحو 11%، من 4005 إلى 4430 مللي أمبير/ساعة.

أما هاتف "iPhone 18" القياسي، فسترتفع سعة بطاريته بنحو 21%، من 3671 إلى 4430 مللي أمبير/ساعة. ويعزو الرسم المساحة الإضافية المتاحة للبطارية في هذا الطراز إلى تغييرات في تصميم مكبر الصوت السفلي ومحرك الاهتزاز.

ويشير التسريب أيضاً إلى اختلاف في الكاميرات الخلفية بين الهاتفين؛ إذ يُتوقع أن يحتفظ "iPhone 18" بكاميرتين خلفيتين، إحداهما واسعة جداً، في حين سيأتي iPhone" 18e" بكاميرا خلفية واحدة، على غرار الأجيال السابقة من هذه الفئة.

تضارب بشأن حجم الشاشة

لكن المعلومات المتعلقة بحجم شاشة "iPhone 18e" لا تزال غير محسومة. فالمسرّب الآخر المعروف باسم "Digital Chat Station" سبق أن توقع أن يحتفظ الهاتف بشاشة "OLED" قياسها 6.12 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميغابيكسل.

ويعني ذلك وجود تضارب بين التسريبين بشأن حجم الشاشة، إذ لا يمكن الجزم حتى الآن بأن آبل ستعتمد قياس 6.3 بوصة في الهاتف الجديد.

وعلى صعيد المعالج، يُتوقع أن يعمل "iPhone 18e" بشريحة A20 المصنّعة بتقنية 2 نانومتر، بدلاً من شريحة A19 بتقنية 3 نانومتر الموجودة في iPhone 17e. كما أشار المحلل مينغ تشي كو إلى احتمال تزويد هواتف آبل الاقتصادية المقبلة بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 9 غيغابايت، مقارنة بـ8 غيغابايت في الجيل السابق.

وتشير تسريبات أخرى إلى احتمال استخدام الهاتفين مودم C2 من آبل، بدلاً من المودم المستخدم في الجيل الحالي.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن iPhone 18e في ربيع عام 2027، بالتزامن مع إطلاق iPhone 18 القياسي والجيل الثاني من هاتف iPhone Air. أما السعر، فلم تتضح بعد إمكانية ارتفاعه مقارنة بسعر iPhone 17e الذي بدأ من 599 دولاراً عند إطلاقه بسعة تخزين 256 غيغابايت.

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مينغ تشي كو

في الكاميرا

مينغ تشي

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نانومتر

التزام

تشي كو

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