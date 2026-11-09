هل يمكن تنظيف البطاريات بالكحول؟

يمكن استخدام كحول الأيزوبروبيل لتنظيف بقايا تآكل البطاريات داخل الأجهزة الإلكترونية، لكن اللجوء إليه مباشرة ليس الخطوة الأولى الصحيحة، إذ يتطلب التخلص من التآكل معالجة الرواسب قبل استخدام لإزالة آثارها وتنظيف الأجزاء المتبقية.

وبحسب موقع "BGR"، فإن التآكل الذي يظهر على أقطاب البطاريات داخل أجهزة التحكم عن بعد أو وحدات ألعاب الفيديو أو الألعاب الإلكترونية، ينتج غالباً عن تسرّب مادة قلوية من البطاريات، مثل AA وAAA وC وD، وتفاعلها مع الهواء لتشكيل الترسبات والبلورات.

ويوضح التقرير أن هذه الرواسب ليست "حمض البطارية" كما يعتقد البعض، بل مادة قلوية، ولذلك يُنصح باستخدام مادة حمضية، مثل الخل الأبيض أو عصير الليمون، للمساعدة في تفكيكها وإزالتها.

وبعد التخلص من التآكل، يمكن استخدام كحول الأيزوبروبيل لإزالة البقايا العالقة في الزوايا والأماكن الضيقة، فضلاً عن تنظيف آثار المادة الحمضية المستخدمة. ويتميز هذا الكحول بسرعة تبخره، كما أن الأنواع ذات التركيز المرتفع لا تترك عادة رواسب بعد جفافها.

كيف تنظف تآكل البطاريات؟

يشدد التقرير على ضرورة إخراج البطاريات من الجهاز أولاً، وارتداء القفازات والنظارات الواقية، مع استخدام قناع للحماية من التعرض للمواد الكيميائية الناتجة عن التآكل.

ويُنصح بإزالة التراكمات الصلبة باستخدام فرشاة جافة، ويفضل أن تكون مضادة للكهرباء الساكنة، قبل استخدام أي سوائل. وبعد ذلك، يُوضع مقدار صغير من الخل الأبيض على أعواد قطنية، من دون سكبه مباشرة داخل الجهاز.

وعندما تتم إزالة التآكل، يمكن استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة مع كمية محدودة من كحول الأيزوبروبيل لتنظيف البقايا، ثم تجفيف المنطقة جيداً. ولا ينبغي إعادة البطاريات أو تشغيل الجهاز قبل التأكد من جفاف جميع الأجزاء بالكامل.

وفي الأجهزة الإلكترونية الحساسة، مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة، يوصي التقرير باستخدام كحول أيزوبروبيل بتركيز لا يقل عن 91%، محذراً من أن المحاليل المخففة، مثل تركيز 70%، تحتوي على نسبة مياه أعلى وقد تترك آثاراً تؤثر في اللوحات الإلكترونية.

كيف تمنع عودة التآكل؟

ولتقليل احتمال تكرار المشكلة، ينصح التقرير بإخراج البطاريات من الأجهزة عند عدم استخدامها لفترات طويلة، وعدم خلط البطاريات القديمة بالجديدة، فضلاً عن تخزين الأجهزة والبطاريات في أماكن جافة وباردة نسبياً.

كما أن للبطاريات عمراً افتراضياً محدوداً، واستخدام بطاريات قديمة أو منتهية الصلاحية قد يزيد احتمال تسرّب وظهور التآكل داخل الأجهزة.

ويحذر التقرير من استخدام المشروبات أو مواد مثل WD-40 لتنظيف أقطاب البطاريات، لأنها قد تترك رواسب غير مرغوب فيها، ولم تُصمم أساساً لتنظيف المكونات الإلكترونية.