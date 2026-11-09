تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل يمكن تنظيف البطاريات بالكحول؟

Lebanon 24
09-11-2026 | 10:51
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل يمكن تنظيف البطاريات بالكحول؟
هل يمكن تنظيف البطاريات بالكحول؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يمكن استخدام كحول الأيزوبروبيل لتنظيف بقايا تآكل البطاريات داخل الأجهزة الإلكترونية، لكن اللجوء إليه مباشرة ليس الخطوة الأولى الصحيحة، إذ يتطلب التخلص من التآكل معالجة الرواسب قبل استخدام الكحول لإزالة آثارها وتنظيف الأجزاء المتبقية.

وبحسب موقع "BGR"، فإن التآكل الذي يظهر على أقطاب البطاريات داخل أجهزة التحكم عن بعد أو وحدات ألعاب الفيديو أو الألعاب الإلكترونية، ينتج غالباً عن تسرّب مادة قلوية من البطاريات، مثل AA وAAA وC وD، وتفاعلها مع الهواء لتشكيل الترسبات والبلورات.

ويوضح التقرير أن هذه الرواسب ليست "حمض البطارية" كما يعتقد البعض، بل مادة قلوية، ولذلك يُنصح باستخدام مادة حمضية، مثل الخل الأبيض أو عصير الليمون، للمساعدة في تفكيكها وإزالتها.

وبعد التخلص من التآكل، يمكن استخدام كحول الأيزوبروبيل لإزالة البقايا العالقة في الزوايا والأماكن الضيقة، فضلاً عن تنظيف آثار المادة الحمضية المستخدمة. ويتميز هذا الكحول بسرعة تبخره، كما أن الأنواع ذات التركيز المرتفع لا تترك عادة رواسب بعد جفافها.

كيف تنظف تآكل البطاريات؟

يشدد التقرير على ضرورة إخراج البطاريات من الجهاز أولاً، وارتداء القفازات والنظارات الواقية، مع استخدام قناع للحماية من التعرض للمواد الكيميائية الناتجة عن التآكل.

ويُنصح بإزالة التراكمات الصلبة باستخدام فرشاة جافة، ويفضل أن تكون مضادة للكهرباء الساكنة، قبل استخدام أي سوائل. وبعد ذلك، يُوضع مقدار صغير من الخل الأبيض على أعواد قطنية، من دون سكبه مباشرة داخل الجهاز.

وعندما تتم إزالة التآكل، يمكن استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة مع كمية محدودة من كحول الأيزوبروبيل لتنظيف البقايا، ثم تجفيف المنطقة جيداً. ولا ينبغي إعادة البطاريات أو تشغيل الجهاز قبل التأكد من جفاف جميع الأجزاء بالكامل.

وفي الأجهزة الإلكترونية الحساسة، مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة، يوصي التقرير باستخدام كحول أيزوبروبيل بتركيز لا يقل عن 91%، محذراً من أن المحاليل المخففة، مثل تركيز 70%، تحتوي على نسبة مياه أعلى وقد تترك آثاراً تؤثر في اللوحات الإلكترونية.

كيف تمنع عودة التآكل؟

ولتقليل احتمال تكرار المشكلة، ينصح التقرير بإخراج البطاريات من الأجهزة عند عدم استخدامها لفترات طويلة، وعدم خلط البطاريات القديمة بالجديدة، فضلاً عن تخزين الأجهزة والبطاريات في أماكن جافة وباردة نسبياً.

كما أن للبطاريات عمراً افتراضياً محدوداً، واستخدام بطاريات قديمة أو منتهية الصلاحية قد يزيد احتمال تسرّب المواد الكيميائية وظهور التآكل داخل الأجهزة.

ويحذر التقرير من استخدام المشروبات الغازية أو مواد مثل WD-40 لتنظيف أقطاب البطاريات، لأنها قد تترك رواسب غير مرغوب فيها، ولم تُصمم أساساً لتنظيف المكونات الإلكترونية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا يجب تنظيف فرشاة الشعر بانتظام؟
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 20:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تنظيف فرش المكياج...خطوة أساسية للعناية بالبشرة
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 20:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة بطاريات في بيروت.. هل تعرفون هذا الشخص؟
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 20:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُمكن لإيران التعويل على خسارة ترامب؟
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 20:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24

المواد الكيميائية

الغازية

الكحول

التركي

الغاز

طاريا

الترك

الترا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-11-09
Lebanon24
10:38 | 2026-11-09
Lebanon24
09:47 | 2026-11-09
Lebanon24
07:40 | 2026-11-09
Lebanon24
06:04 | 2026-11-09
Lebanon24
06:02 | 2026-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24