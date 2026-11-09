مواصفات مميزة لهاتف سامسونغ "غالاكسي زد" القابل للطي.. إليكم ما كشفته آخر التسريبات

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كشفت تسريبات جديدة مواصفات مميزة لهاتف شركة " " المرتقب من الفئة "غالاكسي زد" القابل للطي.ووفق تقرير نشره موقع "Geeky Gadgets" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن "سامسونغ" مهتمة باستكشاف تقنيات مبتكرة للقلم الإلكتروني، إلى جانب تطوير قدرات الشحن السريع، في الهاتفين "زد فولد 9" و"زد فولد 9 ألترا"، وذلك من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية.وبحسب التسريبات، قد يتضمن "زد فولد 9 ألترا" كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل لالتقاط صور عالية الدقة وغنية بالتفاصيل، مع تقريب بصري قوي.وتدرس "سامسونغ" تقنيات جديدة تسمح بتشغيل القلم الإلكتروني دون الحاجة إلى طبقة مخصصة وكبيرة نسبيا لاستشعار القلم، داخل لوحة الشاشة.وقد تتيح هذه التقنية استخدام القلم على الشاشة الخارجية للهاتف للمرة الأولى.وإذا تحققت هذه الخطوة، فقد تعالج أحد القيود التي واجهت الهواتف القابلة للطي لسنوات، والمتمثل في صعوبة توفير دعم مرن للقلم الإلكتروني على الشاشات المختلفة، دون زيادة سماكة الجهاز أو تعقيد بنيته الداخلية.ومن شأن الاستغناء عن طبقة الاستشعار التقليدية، أو تقليل الحاجة إليها، أن يساعد "سامسونغ" على تطوير تصميم أنحف وأكثر مرونة، مع الحفاظ على وظائف القلم.وستكون هذه التحسينات جذابة بشكل خاص للمهنيين والفنانين الرقميين والمستخدمين الذين يعتمدون على القلم الإلكتروني في تدوين الملاحظات والرسم والتعامل مع المستندات.كما أن إمكانية استخدام القلم على الشاشة الخارجية قد تجعل تنفيذ المهام السريعة أكثر سهولة، دون الحاجة إلى فتح الهاتف في كل مرة.