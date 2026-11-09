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تكنولوجيا وعلوم

في هواتف "Honor 700" الجديدة.. شاشة خلفية مبتكرة تثير تساؤلات

Lebanon 24
09-11-2026 | 16:30
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في هواتف Honor 700 الجديدة.. شاشة خلفية مبتكرة تثير تساؤلات
في هواتف Honor 700 الجديدة.. شاشة خلفية مبتكرة تثير تساؤلات photos 0
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تستعد شركة Honor لإطلاق سلسلة هواتف Honor 700، التي تضم إصدارات 700 و700 Pro و700S، بعدما كشفت، رسمياً، عن تصميمها، مؤكدة أن جميع الطرازات ستأتي بشاشة صغيرة في الجزء الخلفي بجوار وحدة الكاميرات.

وألمحت أحدث الصور التشويقية إلى إمكانية استخدام الشاشة الخلفية لعرض معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم، إلا أن Honor لم تؤكد هذه الميزة، رسمياً، أو تكشف حتى الآن عن آلية عملها. 
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وتشير التوقعات إلى احتمال وجود مستشعر مخصص أعلى فلاش LED في الجهة الخلفية، لتمكين الهاتف من تقديم هذه الوظائف.

وبحسب التسريبات، قد تقدم الشاشة الخلفية وظائف إضافية، من بينها العمل كمنظار لمعاينة الصور عند التقاط صور السيلفي باستخدام الكاميرات الرئيسة، إلى جانب عرض الإشعارات، وتشغيل ألعاب مصغرة.

ومن المنتظر أن تتوافر هواتف السلسلة بأربعة ألوان، هي: الأزرق، والأبيض، والسماء الصافية، والوردي. 
 
وعلى صعيد المواصفات، تشير التسريبات إلى أن هاتف Honor 700 سيعتمد على معالج Snapdragon 8s Gen 4، بينما سيأتي إصدار Honor 700 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، مع كاميرا تقريب بيريسكوبية، ودعم عدسة التقريب الإضافية في كلا الطرازين. (إرم نيوز) 
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