مزوّد بـ8496 شريحة.. كوريا الجنوبية تكشف عن حاسوب فائق

سيتاح الوصول الكامل للحاسوب الجديد في 14 ديسمبر المقبل. وستُوزَّع موارده كالآتي: 55% للعلم، و30% للمشاريع الوطنية، و15% للصناعة.
ويتوقع أن يُوصَل به في عام 2027 حاسوب كمي من طراز IonQ Tempo ليكتمل الحاسوب متعدد الوظائف، حيث سيختار الجزء الكمي البروتينات للأدوية، بينما سيحسب "هانغان" الطاقة اللازمة لذلك.
وتأخرت عمليات توريد المعدات الخاصة بـ"هانغان" بسبب الارتفاع الحاد في الطلب والأسعار على وحدات معالجة الرسومات خلال طفرة الذكاء الاصطناعي
. وقد اجتاز المشروع تقييم الجدوى الاقتصادية في عام 2022، غير أن المحاولات الأولى لشراء المعدات اللازمة لم تكلل بالنجاح. ونتيجة لذلك، اضطر القائمون على المشروع إلى مراجعة الخطط بناء على الاحتياجات المتغيرة للباحثين.
كما تعتزم كوريا
الجنوبية تطوير تقنياتها الخاصة لتطوير أنظمة حوسبة مماثلة. وفي الوقت الحالي، تفتقر البلاد إلى القاعدة
الإنتاجية والتكنولوجية اللازمة، لذا اضطرت إلى استخدام مسرّعات أجنبية في الحاسوب العملاق الجديد. (روسيا اليوم)