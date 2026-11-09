كشفت عن الحاسوب الفائق الوطني السادس "هانغان". وهو أقوى بـ24 مرة من سابقه "نوريون" الذي استُخدم منذ عام 2018 في 1730 مشروعا بحثيا.

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ويضم الجهاز 8496 مسرّعا من تصنيع شركة NVIDIA GH2. وتعتبر قيمة 614.7 بيتافلوبس (ما يعادل 614.7 كوادريليون عملية في الثانية) ذروة نظرية للحواسيب الفائقة. بينما أظهر الحاسوب الفائق الجديد في اختبار TOP500 سرعة تعادل 342.6 بيتافلوبس واحتل المركز عالميا.

سيتاح الوصول الكامل للحاسوب الجديد في 14 ديسمبر المقبل. وستُوزَّع موارده كالآتي: 55% للعلم، و30% للمشاريع الوطنية، و15% للصناعة.



ويتوقع أن يُوصَل به في عام 2027 حاسوب كمي من طراز IonQ Tempo ليكتمل الحاسوب متعدد الوظائف، حيث سيختار الجزء الكمي البروتينات للأدوية، بينما سيحسب "هانغان" الطاقة اللازمة لذلك.



وتأخرت عمليات توريد المعدات الخاصة بـ"هانغان" بسبب الارتفاع الحاد في الطلب والأسعار على وحدات معالجة الرسومات خلال طفرة . وقد اجتاز المشروع تقييم الجدوى الاقتصادية في عام 2022، غير أن المحاولات الأولى لشراء المعدات اللازمة لم تكلل بالنجاح. ونتيجة لذلك، اضطر القائمون على المشروع إلى مراجعة الخطط بناء على الاحتياجات المتغيرة للباحثين.



كما تعتزم الجنوبية تطوير تقنياتها الخاصة لتطوير أنظمة حوسبة مماثلة. وفي الوقت الحالي، تفتقر البلاد إلى الإنتاجية والتكنولوجية اللازمة، لذا اضطرت إلى استخدام مسرّعات أجنبية في الحاسوب العملاق الجديد. (روسيا اليوم)