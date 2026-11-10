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تكنولوجيا وعلوم

حماية المراهقين تتصدر أولويات ميتا... إنستغرام يطوّر آلية جديدة لكشف الأعمار

Lebanon 24
10-11-2026 | 02:00
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حماية المراهقين تتصدر أولويات ميتا... إنستغرام يطوّر آلية جديدة لكشف الأعمار
حماية المراهقين تتصدر أولويات ميتا... إنستغرام يطوّر آلية جديدة لكشف الأعمار photos 0
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أعلنت شركة Meta، توسيع نطاق تقنية تقدير الأعمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم عبر منصة Instagram، بهدف اكتشاف المزيد من حسابات المراهقين وإخضاعها تلقائياً لإجراءات الحماية المخصصة للفئات العمرية الصغيرة.

واللافت أن التقنية الجديدة تستهدف أيضاً المستخدمين الذين يضعون تاريخ ميلاد يشير إلى أنهم بالغون، بينما تشتبه المنصة في أنهم دون سن 18 عاماً.
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كيف سيكتشف الذكاء الاصطناعي أعمار المستخدمين؟
تعتمد Meta على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الملفات الشخصية والبحث عن مؤشرات تكشف العمر الحقيقي للمستخدم، حتى لو كانت بيانات الميلاد المسجلة غير دقيقة.

وتشمل هذه المؤشرات:

المنشورات التي تتضمن الاحتفال بأعياد الميلاد.

الإشارات إلى الصفوف الدراسية والمراحل التعليمية.

التعليقات والسير الذاتية والتعليقات التوضيحية للصور.

المؤشرات البصرية في الصور ومقاطع الفيديو، مثل الطول وبنية العظام.

وبذلك، لن يقتصر التحقق على تاريخ الميلاد الذي يقدمه المستخدم، بل سيمتد إلى تحليل محتوى حسابه ونشاطه على المنصة.

ما الذي سيتغير في حسابات المراهقين؟
عند تصنيف الحساب ضمن فئة المراهقين، ستُطبّق عليه حماية إضافية من خلال نظام Teen Accounts، تشمل:

السماح باستقبال الرسائل الخاصة فقط من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم أو سبق أن تواصل معهم.

إخفاء التعليقات التي قد تتضمن محتوى ضاراً.

جعل الحسابات خاصة بشكل افتراضي.

وأكدت Meta أنها تواصل توسيع التقنية على Facebook أيضاً، على أن تبدأ عملية تعميم مماثلة عالمياً على منصة Threads خلال وقت لاحق من العام الجاري.

توسّع التقنية وسط دعاوى قضائية بمليارات الدولارات
يأتي هذا الإعلان في ظل مواجهة Meta دعاوى قضائية عديدة تتهم منصاتها بالتسبب بأضرار للمراهقين والتأثير سلباً في سلامتهم.

وكانت الشركة قد توصلت في آب إلى تسويات تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار مع معظم الولايات والأقاليم الأميركية، على خلفية هذه الدعاوى، وتعهدت بموجب الاتفاقيات بتطوير آليات أكثر فعالية للتعرف على المراهقين والأطفال دون 13 عاماً.

وقالت الشركة إنها تستثمر في تقنيات أكثر تطوراً لاكتشاف الحسابات التي قد تعود لأطفال دون 13 عاماً، وكذلك المراهقين بين 13 و17 عاماً، لضمان وضعهم ضمن بيئات استخدام مناسبة لأعمارهم، حتى عندما يقدمون تواريخ ميلاد تشير إلى أنهم بالغون.

كما أشارت إلى أن أولياء الأمور في الولايات المتحدة سيبدأون بمشاهدة مقاطع فيديو توضيحية داخل تطبيق Instagram، تشرح كيفية عمل هذه الإجراءات لحماية أبنائهم.
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الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

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