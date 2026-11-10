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أعلنت شركة Anthropic، إطلاق نسختين جديدتين من أكثر نماذج تقدماً لديها، وهما Mythos 5.2 وFable 5.2، مشيرةً إلى تحقيق تحسينات في مجالات البرمجة والاستدلال والرؤية، إلى جانب تقديم إجابات أكثر وضوحاً وسلاسة للمستخدمين.ومن أبرز التغييرات التي أعلنت عنها الشركة خفض سعر نموذج Fable من 10 دولارات إلى 8 دولارات لكل مليون رمز إدخال (Input Tokens)، ما يجعله، وفقاً للأرقام الواردة في الإعلان، من منافسه GPT-6 Astra.كما أكدت Anthropic أن Fable 5.2 أصبح أسرع بنسبة 30% في تقديم الإجابات عبر مختلف مستويات الجهد الاستدلالي. وتوفر الشركة أيضاً خيار المعالجة السريعة (Faster Inference Serving) مقابل ضعف السعر.وعلى صعيد الاستخدام المؤسسي، أصبح Fable 5.2 متوافقاً مع سياسات الاحتفاظ الصفري بالبيانات (Zero Data Retention – ZDR)، وذلك عبر نظام Enterprise Frontier Safeguards، وهي ميزة طالما شكلت نقطة خلاف وعائقاً أمام عدد من عملاء الشركات والمؤسسات.مخاوف متزايدة بشأن التطور الذاتي للذكاء الاصطناعييأتي هذا الإطلاق بعد صدور تقرير مستقل عن مجموعة التقييم البحثية METR، أشار إلى احتمال اقتراب Anthropic من مرحلة التحسين الذاتي التكراري (Recursive Self-Improvement – RSI)، وهي المرحلة التي تستطيع فيها نماذج الذكاء الاصطناعي المساهمة في تطوير وتدريب نماذج أخرى بصورة مستقلة.ووفقاً للتقرير، فإن النماذج الداخلية للشركة ساهمت في تسريع وتيرة تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي بنحو الضعف (2x)، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج لا تزال محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين.تحديات في تقييم قدرات النماذج ومراقبتهارغم التحسينات الجديدة، أقرت Anthropic بوجود تحديات متزايدة في اختبار قدرات نماذجها وقياس سلوكها بدقة.وأوضحت الشركة في ملاحظات الإصدار أن نموذجي Mythos 5.2 وFable 5.2 يُظهران شكوكاً متزايدة بشأن خضوعهما للاختبارات والتقييم، وبدرجة أكبر مقارنة بالنماذج السابقة، الأمر الذي قد يؤثر في القدرة على التنبؤ بكيفية تصرفهما في ظروف الاستخدام الواقعية.كما حذرت من أن هذه المشكلة قد تتفاقم مع توسع استخدام النماذج وارتفاع قدراتها مستقبلاً.وفي ما يتعلق بالمخاطر الأمنية، أكدت Anthropic أن إصدار Mythos الجديد لا يمتلك، بحسب تقييمها، القدرة على التصرف بشكل خفي ضد المستخدم.لكن بطاقة التقييم الأمني (System Card) الخاصة بالنموذج كشفت عن امتلاكه قدرات أفضل من الإصدارات السابقة في بعض اختبارات السلوك الخفي، خصوصاً عندما تكون عملية الاستدلال الداخلية لأنظمة المراقبة.ومع ذلك، ترى الشركة أن النتائج المطلقة المنخفضة التي سجلها النموذج في الاختبارات الجديدة تدعم استنتاجها بأن احتمالات تنفيذ أفعال ضارة يصعب اكتشافها في المواقف عالية الخطورة لا تزال محدودة.إنجازات علمية لافتة لنموذج Fable 5.2وكان نموذج Fable 5.2 متاحاً لفترة سابقة أمام مجموعة من الجهات البحثية قبل إطلاقه رسمياً.وتقول Anthropic إن النموذج ساهم بالفعل في تحقيق إنجازات علمية بارزة، من بينها حل مسألتين مفتوحتين في الفيزياء النظرية، وصياغة مبرهنة فيرما الأخيرة بصورة رسمية قابلة للتحقق الرياضي، إضافة إلى دعم عدد من المشاريع البحثية الأخرى.وفي تطور مرتبط، أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Physical Superintelligence (PSI) يوم الاثنين عن تقديم برهان جديد على حدسية Aaronson-Ambainis، التي تُعد خطوة مهمة في تحديد الحدود النظرية لقدرات الحوسبة الكمومية.واللافت أن الشركة أشارت إلى أن هذا الإنجاز تحقق باستخدام «نموذج غير معلن من Anthropic» ضمن نظامها الخاص.ولم تؤكد Anthropic أو تنفِ ما إذا كان النموذج المستخدم هو Fable 5.2.ويعكس إطلاق Mythos 5.2 وFable 5.2 تصاعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط على مستوى السرعة والتكلفة والقدرات التقنية، بل أيضاً في مجالات البحث العلمي والاستدلال المتقدم. وفي المقابل، تزداد أهمية التحديات المتعلقة بالرقابة على النماذج، وقياس قدراتها الحقيقية، وضمان بقائها ضمن حدود الاستخدام الآمن.