قمر مؤقت بقطر مترين يرافق الأرض حتى 2027

التقطت الأرض كويكباً صغيراً يُعرف باسم "2026 QQ8"، ليصبح قمراً مؤقتاً يُتوقع أن يكمل دورة ونصف حول الكوكب، قبل أن يغادر محيطه عام 2027، بحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" .

ورصد عالم المجري كريستيان سارنيتسكي الجرم للمرة الأولى في آب، فيما أظهرت إعادة بناء مساره أن جاذبية الأرض استحوذت عليه منذ نيسان الماضي. وأعلن التابع للاتحاد الفلكي الدولي اكتشافه مؤخراً.

أبعد من القمر الطبيعي

يبلغ قطر الكويكب نحو مترين، ويدور عادةً حول الشمس مرة كل 359 يوماً، مع اقترابه من الأرض كل عشر سنوات تقريباً. لكن مروره الأخير وضعه في مسار مؤقت ومتعرّج حول كوكبنا.

ويُتوقع أن تبلغ أقرب مسافة بينه وبين الأرض نحو 568 ألف كيلومتر، أي قرابة مرة ونصف المسافة المتوسطة بين الأرض وقمرها الطبيعي، البالغة نحو 384 ألف كيلومتر.

وبحسب التقرير، لا يشكّل الجرم خطراً على الأرض، نظراً إلى صغر حجمه ومساره.

أقمار صغيرة قد يكون أصلها القمر

وأشار النص إلى دراسة نُشرت العام الماضي ترجّح وجود ما يصل إلى ستة أقمار صغيرة مؤقتة حول الأرض في وقت واحد. وتنشأ الظاهرة عندما تؤثر جاذبية الكوكب في مسارات صخور فضائية قريبة، فتحتجزها لفترة محدودة قبل عودتها إلى الدوران حول الشمس.

ويعتقد العلماء أن بعض هذه الأجرام قد يكون شظايا قُذفت من سطح القمر نتيجة اصطدامات قديمة.

ومن الأجرام المرشحة لهذا الأصل كويكب "كامووالوا"، المكتشف عام 2016، والبالغ قطره نحو 40 متراً. لكنه يُصنّف "شبه قمر"، إذ يدور حول الشمس في مسار يجعله يبدو مرافقاً للأرض، ولا يدور حولها مباشرةً كالأقمار المؤقتة. (سكاي نيوز)