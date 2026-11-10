منافس جديد لويندوز: نظام تشغيل يُبنى حول الذكاء الاصطناعي

تستعد شركة "KORA Systems" لإطلاق نظام تشغيل جديد للحواسيب يعتمد على الذكاء الاصطناعي بوصفه جزءاً أساسياً من بنية النظام، وليس مجرد تطبيق إضافي، وذلك بالتعاون مع شركة "Qualcomm"، في خطوة تستهدف تغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزة الكمبيوتر، وتوفير قدرات ذكاء اصطناعي تعمل مباشرة على الجهاز من دون الاعتماد الدائم على الخدمات السحابية.

وبحسب إعلان نشره موقع "Mid-East.info" في 10 تشرين الثاني، نجحت الشركتان، بعد نحو عام من العمل الهندسي المشترك، في تشغيل نظام Linux مكتمل على حواسيب مجهزة بمعالج "Snapdragon X2 Elite"، مع تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي كبيرة محلياً وتوزيع عمليات المعالجة بين وحدة المعالجة المركزية (CPU)، ومعالج الرسوميات (GPU)، ووحدة المعالجة العصبية (NPU).

ومن المقرر أن تصل نسختان من أنظمة التشغيل إلى الحواسيب المزودة بمعالجات Snapdragon خلال عام 2027: الأولى "HUMAIN OS"، المخصصة للشركات والمؤسسات، والثانية "KORA"، المصممة للمطورين وصنّاع المحتوى.

ذكاء اصطناعي مدمج في نظام التشغيل

تعتمد فكرة KORA على إعادة تصميم نظام التشغيل انطلاقاً من Linux، بحيث تصبح أدوات الذكاء الاصطناعي جزءاً من بنيته الأساسية، وتتمكن من التعامل مع الملفات والتطبيقات والخدمات وتنفيذ المهام المطلوبة، ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستخدم.

ويتمحور النظام حول محرك يحمل اسم "Cortex"، وهو محرك هجين للاستدلال بالذكاء الاصطناعي، يوزع المهام بين CPU وGPU وNPU، بدلاً من تحميل وحدة واحدة جميع العمليات. كما يستطيع الاستفادة من أجهزة أخرى متصلة بالشبكة المحلية، لتوزيع أعباء المعالجة بينها.

وتقول الشركة إن النظام قادر على تشغيل نموذج لغوي يضم 26 مليار معامل على الجهاز نفسه، إلى جانب نماذج للتعرف التلقائي على الكلام وتحويله إلى نص، ونماذج أخرى لمعالجة البيانات وتمثيلها.

وتتيح هذه الإمكانية تنفيذ بعض عمليات الذكاء الاصطناعي محلياً، بما يقلل الاعتماد على الاتصال بالإنترنت والخدمات السحابية، ويساعد في إبقاء المعلومات الحساسة على الحاسوب بدلاً من إرسالها إلى خوادم خارجية.

نظام ملفات يفهم المحتوى

ومن الخصائص التي تعمل عليها KORA نظام ملفات عصبي (Neural File System)، لا يكتفي بالبحث عن الملفات وفق أسمائها أو المجلدات التي حُفظت فيها، بل يتيح الوصول إليها بحسب المعنى والمحتوى، ما يسمح للمستخدم أو أدوات الذكاء الاصطناعي بالعثور على المعلومات المطلوبة من خلال وصفها.

كما يتضمن النظام مساحات عمل عصبية (Neural Workspaces)، تتيح تنظيم التطبيقات والملفات والمعلومات والوكلاء الرقميين بحسب المشاريع أو المهام، مع تحديد نطاق الوصول المسموح لكل منها.

وتعمل هذه الوكلاء ضمن صلاحيات محددة، بحيث تتمكن من الوصول إلى الملفات والتطبيقات والخدمات المصرح بها، وتنفيذ مهام فعلية عبر سطح المكتب، بدلاً من الاكتفاء بتقديم الإجابات للمستخدم.

كذلك طورت KORA تقنيات للتوافق والترجمة البرمجية تسمح بتشغيل مجموعة مختارة من تطبيقات Windows المصممة لمعالجات x86-64 داخل بيئة Linux على أجهزة Snapdragon.

نسختان مختلفتان في 2027

تعمل KORA بالتوازي مع شركة "HUMAIN" على تطوير نظام "HUMAIN OS"، وهو نظام تشغيل مخصص للمؤسسات والشركات، يعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة العمل والتعامل مع المعلومات والتطبيقات.

ويتيح النظام، وفقاً للشركتين، للمستخدم تحديد المهمة التي يريد إنجازها، ليعمل النظام على جمع المعلومات ذات الصلة، واختيار نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب، ثم تنسيق عمل الوكلاء والتطبيقات لتنفيذ المطلوب.

كما يدمج البريد الإلكتروني والتقويم وأدوات المحادثة الخاصة بالعمل، إلى جانب مجموعة من تطبيقات الإنتاجية المصممة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تشمل المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات.

ومن المتوقع أن يصبح "HUMAIN OS" متاحاً تجارياً خلال عام 2027، على أن يصل نظام KORA إلى الحواسيب المزودة بمعالجات Snapdragon في وقت لاحق من العام نفسه.

كوالكوم توسّع دعم Linux

ويأتي هذا التعاون ضمن توجه أوسع لشركة Qualcomm لتوسيع دعم أنظمة Linux على معالجات Snapdragon X2، إلى جانب أنظمة Windows وGooglebook.

وكانت الشركة قد أعلنت في أيلول الماضي عن العمل على دعم توزيعتَي Debian وUbuntu، مع استهداف إطلاق دعم Ubuntu المعتمد خلال النصف الأول من عام 2027.

وفي المشروع الجديد، ساهم مهندسو Qualcomm في تشغيل بيئة Linux على معالج Snapdragon X2 Elite وتحسين توزيع عمليات الذكاء الاصطناعي بين وحدات المعالجة المختلفة، فيما تواصل الشركة إدخال دعم المعالج إلى نواة Linux الرئيسية، بما يفيد النظامين الجديدين ومنظومة Linux عموماً.

وقال كيرت ماكماستر، الرئيس التنفيذي لشركة KORA Systems، إن أنظمة التشغيل الحالية صُممت في مرحلة لم تكن فيها الحواسيب قادرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي بهذه الإمكانات، مضيفاً أن الشركة تعمل على بناء جيل جديد من أنظمة التشغيل يجعل الذكاء الاصطناعي جزءاً من طريقة عمل الحاسوب.

، قال كيدار كونداپ، الأول والمدير العام لقطاع الحوسبة والألعاب في Qualcomm Technologies، إن معالج Snapdragon X2 Elite صُمم لتشغيل قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي على الجهاز، وإن عمل KORA يتيح تقديم نظام Linux مكتمل يستفيد من هذه الإمكانات.

أما طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة HUMAIN، فأشار إلى أن النظام يهدف إلى جمع تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي السياقي والوكلاء الرقميين في بيئة واحدة، بما يسمح بالانتقال من تحديد المهمة إلى تنفيذها.

وتراهن KORA بذلك على أن يكون نظام التشغيل نفسه منصة لإدارة الذكاء الاصطناعي وتنفيذ المهام، في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا إلى تطوير حواسيب لا تكتفي بتشغيل التطبيقات، بل تستطيع أيضاً فهم الأهداف وتنسيق الموارد اللازمة لتحقيقها.