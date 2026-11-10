بالذكاء الاصطناعي.. إنستغرام يتحرّى أعمار المستخدمين لكشف حسابات المراهقين

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يعمل تطبيق "إنستغرام"، التابع لشركة "ميتا"، على توسيع استخدام تقنيات لرصد الحسابات التي يُشتبه في أن أصحابها مراهقون يسجّلون أعماراً غير صحيحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين دون 18 عاماً.وتعتمد التقنية على تحليل مؤشرات مرتبطة بالحسابات وأنماط استخدامها، بهدف تقدير الفئة العمرية للمستخدم، حتى في الحالات التي يُدخل فيها تاريخ ميلاد يوحي بأنه بالغ.وفي حال رصد حساب يُحتمل أن يعود إلى مراهق، يمكن إخضاعه لإعدادات الحماية المخصصة لهذه الفئة، والتي تتضمن قيوداً على التواصل مع الغرباء، والتحكم في المحتوى الحساس، وتعزيز خصوصية الحساب.وتسعى "ميتا" من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من تحايل بعض المستخدمين القاصرين على القيود العمرية، خصوصاً أن إدخال تاريخ ميلاد غير صحيح قد يسمح بتجاوز بعض وسائل الحماية.وتثير هذه التقنيات في المقابل تساؤلات بشأن دقة تقدير الأعمار واحتمال تصنيف بعض المستخدمين بصورة خاطئة، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات المستخدمة في عمليات التحقق.وتأتي الخطوة في ظل تصاعد الضغوط على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز سلامة الأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية، والحد من تعرضهم للمحتوى غير الملائم والتواصل غير المرغوب فيه.