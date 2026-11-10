تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بالذكاء الاصطناعي.. إنستغرام يتحرّى أعمار المستخدمين لكشف حسابات المراهقين

Lebanon 24
10-11-2026 | 12:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بالذكاء الاصطناعي.. إنستغرام يتحرّى أعمار المستخدمين لكشف حسابات المراهقين
بالذكاء الاصطناعي.. إنستغرام يتحرّى أعمار المستخدمين لكشف حسابات المراهقين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعمل تطبيق "إنستغرام"، التابع لشركة "ميتا"، على توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الحسابات التي يُشتبه في أن أصحابها مراهقون يسجّلون أعماراً غير صحيحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين دون 18 عاماً.
Advertisement

وتعتمد التقنية على تحليل مؤشرات مرتبطة بالحسابات وأنماط استخدامها، بهدف تقدير الفئة العمرية للمستخدم، حتى في الحالات التي يُدخل فيها تاريخ ميلاد يوحي بأنه بالغ.

وفي حال رصد حساب يُحتمل أن يعود إلى مراهق، يمكن إخضاعه لإعدادات الحماية المخصصة لهذه الفئة، والتي تتضمن قيوداً على التواصل مع الغرباء، والتحكم في المحتوى الحساس، وتعزيز خصوصية الحساب.

وتسعى "ميتا" من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من تحايل بعض المستخدمين القاصرين على القيود العمرية، خصوصاً أن إدخال تاريخ ميلاد غير صحيح قد يسمح بتجاوز بعض وسائل الحماية.

وتثير هذه التقنيات في المقابل تساؤلات بشأن دقة تقدير الأعمار واحتمال تصنيف بعض المستخدمين بصورة خاطئة، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات المستخدمة في عمليات التحقق.

وتأتي الخطوة في ظل تصاعد الضغوط على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز سلامة الأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية، والحد من تعرضهم للمحتوى غير الملائم والتواصل غير المرغوب فيه.
مواضيع ذات صلة
حماية المراهقين تتصدر أولويات ميتا... إنستغرام يطوّر آلية جديدة لكشف الأعمار
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 23:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
متى يبدأ انهيار طفرة الذكاء الاصطناعي؟ التاريخ يكشف المؤشر
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 23:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف حدود الذكاء الاصطناعي في مهام الحرب
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 23:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فبركة فيديوهات منسوبة إليه بالذكاء الاصطناعي.. مكتب ميقاتي: اتُّخذت الإجراءات القانونية لكشف المسؤولين وإحالتهم على القضاء المختص
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 23:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

التحكم في

العمري

مار ال

الملا

دمين

حايل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:18 | 2026-11-10
Lebanon24
10:24 | 2026-11-10
Lebanon24
10:07 | 2026-11-10
Lebanon24
09:15 | 2026-11-10
Lebanon24
06:59 | 2026-11-10
Lebanon24
04:00 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24