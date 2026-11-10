تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

المطر والضباب يختبران قدرات السيارات ذاتية القيادة.. هل تكفي المستشعرات؟

Lebanon 24
10-11-2026 | 15:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
المطر والضباب يختبران قدرات السيارات ذاتية القيادة.. هل تكفي المستشعرات؟
المطر والضباب يختبران قدرات السيارات ذاتية القيادة.. هل تكفي المستشعرات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواجه السيارات ذاتية القيادة تحديات تقنية معقدة عند السير في ظروف جوية صعبة، ولا سيما أثناء هطول الأمطار الكثيفة أو تشكّل الضباب، إذ تتراجع قدرة بعض المستشعرات على رصد الطريق والعوائق المحيطة بدقة.

وتعتمد هذه المركبات على مجموعة من التقنيات، أبرزها الكاميرات والرادارات ومستشعرات الليدار، لجمع المعلومات عن البيئة المحيطة وتحليلها واتخاذ قرارات القيادة. غير أن أداء هذه الأنظمة قد يتأثر بالعوامل الجوية، ما يطرح تساؤلات بشأن مدى جاهزيتها للعمل بأمان في مختلف الظروف.
Advertisement

فالأمطار قد تحجب رؤية الكاميرات وتؤثر في جودة الصور، فيما يؤدي الضباب إلى تشتيت أشعة الليزر المستخدمة في مستشعرات الليدار، الأمر الذي قد يحدّ من قدرتها على تحديد المسافات ورصد الأجسام بدقة.

وفي المقابل، تتمتع الرادارات بقدرة أكبر على العمل في بعض الظروف الجوية الصعبة، لكنها لا توفر المستوى نفسه من التفاصيل البصرية الذي تتيحه الكاميرات والليدار.

وللتغلب على هذه التحديات، تعمل الشركات المطوّرة لأنظمة القيادة الذاتية على دمج البيانات الواردة من المستشعرات المختلفة، وتحسين البرمجيات القادرة على التعامل مع تراجع الرؤية وتحديد الحالات التي تستدعي تخفيف السرعة أو التوقف الآمن.

وتبقى قدرة المركبات على التعامل مع الطقس المتقلب أحد الاختبارات الأساسية أمام التوسع في استخدام القيادة الذاتية، خصوصاً أن نجاحها في الظروف المثالية لا يعني بالضرورة قدرتها على مواجهة جميع المواقف على الطرق العامة.
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري يُعلن احتجاز ثاني غواصة أميركية ذاتية القيادة في هرمز
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 01:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تكفي المراهنة على لقاء سلام – روبيو لإخراج لبنان من عنق زجاجة أزماته؟
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 01:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: اعتداء الكرك يستهدف التعايش ونقف مع القيادة ولا شيء سيزعزع وجودنا
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 01:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون ينشئ وحدة جديدة للأسلحة ذاتية التشغيل
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 01:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

أنظمة القيادة الذاتية

حسين ال

بات على

القادر

ساسي

سافا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-10
Lebanon24
10:24 | 2026-11-10
Lebanon24
10:07 | 2026-11-10
Lebanon24
09:15 | 2026-11-10
Lebanon24
06:59 | 2026-11-10
Lebanon24
04:00 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24