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بعد سنوات من هيمنة الهواتف.. الكاميرات الرقمية تعود إلى الواجهة

Lebanon 24
10-11-2026 | 23:00
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بعد سنوات من هيمنة الهواتف.. الكاميرات الرقمية تعود إلى الواجهة
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تعود الكاميرات الرقمية إلى دائرة الاهتمام، رغم الهيمنة الواسعة للهواتف الذكية على عالم التصوير، في ظل إقبال بعض المستخدمين على أجهزة توفر تجربة تصوير مختلفة وإمكانات أوسع للتحكم في جودة الصور.

وعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهدته كاميرات الهواتف، خصوصاً مع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور، لا تزال الكاميرات الرقمية تحتفظ بمزايا مهمة، أبرزها المستشعرات الأكبر حجماً، والعدسات القابلة للتبديل في بعض الفئات، والتحكم اليدوي في إعدادات التصوير.
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وتتيح هذه الخصائص للمصورين مرونة أكبر في التعامل مع الإضاءة والعمق البصري والتفاصيل، ولا سيما في التصوير الاحترافي وتصوير الحركة والمشاهد البعيدة.

في المقابل، تواصل الهواتف الذكية تفوقها من حيث سهولة الاستخدام وسرعة التقاط الصور وتعديلها ومشاركتها، ما يجعلها الخيار الأكثر ملاءمة للتصوير اليومي.

ولا تعني عودة الاهتمام بالكاميرات الرقمية تراجع مكانة الهواتف، بل تعكس اختلاف احتياجات المستخدمين، بين من يفضلون السرعة والعملية، وآخرين يبحثون عن تجربة تصوير أكثر تخصصاً وتحكماً بالنتائج.
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تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

بعد سنوات

سنوات من

حسين ال

دمين

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