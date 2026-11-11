هاتف جديد من موتورولا.. هذه أبرز مواصفاته

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تنوي شركة إطلاق هاتف "Signature 27" الذي حصل على أفضل المواصفات والتقنيات المطروحة حاليا في هواتف أندرويد الرائدة.وحصل الهاتف على هيكل أنيق التصميم، مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومضاد للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162/77/8) ملم، وزنه 227 غ.وأتت شاشته Extreme AMOLED Duo بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1272/2772) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 12000 nits، ودعمت بتقنيات Dolby Vision و HDR10+ لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass Ceramic 3.ويعمل الجهاز بنظام "اندرويد-17" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 المطور بتقنية 2 ، ومعالج رسوميات Adreno 850، ذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.وجاءت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K بمعدل 30 ، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.وزوّد أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وتقنية 7.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطاريات بسعة 5500 و7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع. (روسيا اليوم)