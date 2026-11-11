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تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من موتورولا.. هذه أبرز مواصفاته

Lebanon 24
11-11-2026 | 01:00
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تنوي شركة موتورولا إطلاق هاتف "Signature 27" الذي حصل على أفضل المواصفات والتقنيات المطروحة حاليا في هواتف أندرويد الرائدة.
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وحصل الهاتف على هيكل أنيق التصميم، مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومضاد للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162/77/8) ملم، وزنه 227 غ.

وأتت شاشته Extreme AMOLED Duo بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1272/2772) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 12000 nits، ودعمت بتقنيات Dolby Vision و HDR10+ لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

ويعمل الجهاز بنظام "اندرويد-17" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 المطور بتقنية 2 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 850، ذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وجاءت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

وزوّد أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وتقنية bluetooth 7.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطاريات بسعة 5500 و7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع. (روسيا اليوم)
 
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روسيا اليوم

bluetooth

موتورولا

اندرويد

نانومتر

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