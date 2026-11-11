وداعاً لكاميرات المراقبة الثابتة.. طائرات مسيّرة تحرس المنازل وتلاحق الحركة!

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تحوّل تكنولوجي جديد يشهده الأمن المنزلي مع ظهور طائرات مسيّرة صغيرة مزودة بكاميرات ومستشعرات، قادرة على التحرك داخل المنازل ومراقبة الغرف والممرات، في خطوة قد تغير مستقبل أنظمة الحماية الشخصية.وتعتمد هذه الأجهزة على تقنيات لتحليل الصور ورصد الحركة غير المعتادة، وإرسال تنبيهات فورية إلى أصحاب المنازل عبر الهواتف الذكية، مع إمكانية التحكم بها ومتابعة بثها المباشر عن بُعد.وتوفر الكاميرات الطائرة تغطية أوسع من الأنظمة التقليدية، خصوصاً في المنازل الكبيرة، كما يمكن استخدامها لمتابعة الحيوانات الأليفة والاطمئنان إلى سلامة المنزل أثناء السفر والغياب.لكن هذه التكنولوجيا تطرح تحديات تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات، فضلاً عن ضرورة ضمان حركة آمنة داخل المنزل وتجنب الاصطدام بالأشخاص والأثاث، إلى جانب معالجة مشكلات البطارية والضوضاء.ومع تطور الذكاء الاصطناعي والبطاريات وتقنيات المنازل الذكية، قد تصبح الطائرات المسيّرة جزءاً من أنظمة الحماية المنزلية مستقبلاً، لتتحول كاميرات المراقبة من أجهزة ثابتة إلى حراس أذكياء قادرين على الحركة والاستجابة.(إرم نيوز)