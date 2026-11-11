تسريبات مخيبة لعشاق سامسونغ.. مفاجأة بشأن كاميرات Galaxy S27

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كشفت تسريبات جديدة عن احتمال عدم حصول هاتفي " S27" و"Galaxy S27 Plus" المرتقبين من على ترقية الأمامية، ما قد يشكل خيبة أمل للمستخدمين الذين ينتظرون تحسينات في قدرات التصوير.وبحسب تقرير لموقع "PhoneArena"، نقلاً عن تسريبات نشرها موقع "GalaxyClub"، قد تحتفظ سامسونغ بمستشعر الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابكسل في الهاتفين، وهو المستشعر الذي تستخدمه الشركة منذ سلسلة "Galaxy S23" التي أطلقتها عام 2023.وفي حال صحت هذه المعلومات، ستكون هذه السنة الخامسة على التوالي التي تعتمد فيها سامسونغ المستشعر نفسه في هواتفها الأساسية من سلسلة "Galaxy S".في المقابل، تشير تسريبات سابقة إلى احتمال حصول طرازي "Galaxy S27 Ultra" و"Galaxy S27 Pro" على كاميرا أمامية مطوّرة بمستشعر مربع بدقة 16 ميغابكسل، ما قد يمنحهما مرونة أكبر في التقاط الصور الشخصية.وأثارت هذه المعلومات استياء بعض مستخدمي سامسونغ، خصوصاً مع استمرار الفوارق التقنية بين الهواتف الأساسية والإصدارات الأعلى سعراً.ورغم ذلك، فإن الإبقاء على المستشعر نفسه لا يعني بالضرورة غياب التحسينات في جودة الصور، إذ يمكن للشركة الاعتماد على تطوير معالجة الصور والبرمجيات للحصول على نتائج أفضل.وتبقى هذه المعلومات في إطار التسريبات، في انتظار إعلان سامسونغ الرسمي عن مواصفات سلسلة "Galaxy S27".