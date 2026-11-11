العجلات بدل الأقدام.. تجربة جديدة تغيّر طريقة حركة الروبوتات

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كشفت شركة " ديناميكس" عن تجربة جديدة لروبوتها " " (Atlas)، استبدلت خلالها قدميه بعجلات، في خطوة تهدف إلى تطوير قدرته على الحركة والتوازن وتنفيذ المناورات المعقدة.واستخدم الباحثون عجلات مأخوذة من دراجة سكوتر، ثُبّتت على محركات الكاحل، ما أتاح للروبوت الانزلاق وتغيير الاتجاه والقفز مع كامل بزاوية 360 درجة.واعتمدت التجربة على تقنية التعلم المعزز، إذ دُرّب الروبوت عبر عمليات محاكاة متكررة، مستفيداً من تسجيلات لحركات بشرية لتحسين أدائه في الواقع.وبحسب الفريق المطوّر، نجح "أطلس" في تنفيذ قفزة مع دوران كامل من المحاولة الأولى، ما أظهر تقدماً في قدرة أنظمة التحكم على التعامل مع الحركات المعقدة.وأكدت الشركة أن الهدف ليس استبدال الروبوتات التي تسير على قدمين، بل اختبار تقنيات جديدة لتحسين التوازن والاستجابة للتغيرات المفاجئة أثناء الحركة، تمهيداً لتطوير قدرات الروبوتات مستقبلاً.