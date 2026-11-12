هل لاحظت الرمز الأزرق في آيفون؟ إليك وظيفته وطريقة إخفائه

لاحظ عدد من مستخدمي هواتف آيفون ظهور أيقونة زرقاء غير مألوفة إلى جانب الساعة في أعلى الشاشة، ما أثار تساؤلات حول طبيعتها والأسباب التي تؤدي إلى ظهورها، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لم يستخدموا هذه الخاصية من قبل.

وعلى الرغم من أن ظهور هذا الرمز قد يدفع البعض للاعتقاد بوجود خلل تقني أو نشاط غير طبيعي على الهاتف، فإنه لا يرتبط باختراق الجهاز، وإنما يدل على تشغيل إحدى أدوات إمكانية الوصول التي يوفرها نظام iOS.

ما وظيفة الرمز الأزرق في شاشة آيفون؟

وأوضح موقع «SlashGear» المتخصص في أن الأيقونة تعود إلى ميزة «التحكم الصوتي» (Voice Control)، التي تتيح للمستخدم إدارة وظائف الهاتف وتنفيذ الأوامر المختلفة عن طريق التحدث، من دون الحاجة إلى استخدام اليدين.

وتوفر هذه الأداة مجموعة من الإمكانات، أبرزها تشغيل التطبيقات من خلال ذكر أسمائها، والوصول إلى ، والتقاط صور للشاشة، فضلاً عن التحكم بمستوى الصوت واختيار العناصر والأزرار الظاهرة على الشاشة.

كما تتيح الخاصية إظهار تسميات للأجزاء المختلفة من واجهة الهاتف، الأمر الذي يساعد المستخدم على تحديد العنصر المطلوب والتفاعل معه بسهولة، حتى في حال عدم معرفة اسمه.

ومع الاستفادة من تقنيات من آبل (Apple Intelligence)، باتت إمكانات التحكم الصوتي أكثر مرونة، إذ أصبح بإمكان المستخدم وصف الوظيفة أو العنصر الذي يبحث عنه بدلاً من الاعتماد على معرفة اسمه المحدد.

خطوات إزالة الدائرة الزرقاء

يمكن للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى هذه الخاصية إخفاء العلامة من شريط الحالة عبر تعطيل التحكم الصوتي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى تطبيق «الإعدادات» (Settings). اختيار «تسهيلات الاستخدام» (Accessibility). البحث عن ميزة «التحكم الصوتي» (Voice Control). إيقاف تشغيل الخاصية من الزر المخصص لها.

وبعد تعطيلها، تختفي الأيقونة الزرقاء تلقائياً من أعلى الشاشة.

أما الراغبون في الاستفادة من الميزة من دون إبقاء الهاتف في وضع الاستماع المستمر، فيمكنهم استخدام الأمر الصوتي «Stop Listening»، الذي يوقف استقبال الأوامر مؤقتاً، مع ظهور الرمز وعليه خط مائل للدلالة على توقف الاستماع.

لماذا تعمل خاصية التحكم الصوتي من تلقاء نفسها؟

في بعض الأحيان، قد يجد المستخدم أن الميزة جرى تشغيلها من دون قصد، وهو ما قد يكون مرتبطاً بطريقة ضبط وظيفة الضغط المطول على الزر الجانبي للهاتف.

ولمعالجة ذلك، يمكن التوجه إلى «الإعدادات»، ثم «تسهيلات الاستخدام»، واختيار «زر الجانب» (Side Button)، ومراجعة إعداد «الضغط المطول للتحدث» (Press and hold to speak)، وتحديد تشغيل أو إيقافه وفقاً للتفضيلات الشخصية.

وأشار التقرير إلى أن شركة آبل أدخلت تعديلاً على شكل مؤشر التحكم الصوتي في إصدارات iOS الحديثة، إذ لم يعد يقتصر على رمز الميكروفون المستخدم سابقاً، بل أصبح يظهر على هيئة دائرة زرقاء تتوسطها خطوط وأسهم، لتوضيح أن خاصية التحكم الصوتي مفعّلة.