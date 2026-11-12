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تكنولوجيا وعلوم

دراسة تكشف أبرز العوامل التي تقصّر عمر بطارية السيارات الكهربائية

Lebanon 24
12-11-2026 | 04:00
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لا يرتبط تراجع أداء بطارية السيارة الكهربائية بالضرورة بظهور مشكلة تقنية أو عطل مفاجئ، إذ يمكن لبعض الممارسات اليومية التي يعتمدها السائقون أثناء الشحن والاستخدام أن تؤثر سلباً في كفاءتها، وتقلل قدرتها على الاحتفاظ بالطاقة مع مرور الوقت.

ومع الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية، تبرز أهمية العناية بالبطاريات، خصوصاً أنها تمثل أحد المكونات الأعلى تكلفة في السيارة، كما أن حالتها تؤثر بصورة مباشرة في المسافة التي يمكن قطعها بالشحنة الواحدة وفي قيمة المركبة عند إعادة بيعها.

وفي هذا الإطار، كشفت دراسة حديثة أن مجموعة من العوامل، أبرزها الإفراط في استخدام الشحن السريع والتعرض المتكرر للحرارة، يمكن أن تسرّع انخفاض السعة التخزينية للبطارية، حتى مع الاستخدام الطبيعي للسيارة.

الشحن السريع.. عامل مؤثر في عمر البطارية

يُعد الشحن السريع بالتيار المستمر (DC) من أبرز العوامل التي قد تسرّع تراجع كفاءة بطاريات السيارات الكهربائية، رغم ما يوفره من اختصار للوقت، إذ يسمح في كثير من الحالات برفع مستوى الشحن إلى نحو 80% خلال مدة تتراوح بين 20 دقيقة وساعة.

لكن الاعتماد المتكرر على هذه التقنية قد يؤدي إلى فقدان البطارية جزءاً أكبر من قدرتها التخزينية مقارنة بالشحن بوتيرة أقل.

وأظهرت نتائج الدراسة أن السيارات التي تجاوزت نسبة استخدام الشحن السريع فيها 12% من إجمالي جلسات الشحن، سجلت انخفاضاً سنوياً في سعة البطارية بلغ 2.5%، مقابل 1.5% لدى السيارات التي بقي استخدام الشحن السريع فيها دون هذه النسبة.

كما يرتبط تأثير الشحن السريع بقدرة محطات الشحن المستخدمة؛ إذ بلغ معدل تراجع السعة السنوي نحو 3% لدى السيارات التي اعتمدت بصورة متكررة على شواحن تزيد قدرتها على 100 كيلوواط، مقارنة بنحو 2.2% لدى السيارات التي استخدمت شواحن سريعة بقدرات أقل.

درجات الحرارة المرتفعة تضع البطارية تحت الضغط

إلى جانب أساليب الشحن، تلعب الظروف المناخية دوراً مهماً في تحديد العمر التشغيلي للبطارية، إذ تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تسريع التفاعلات الكيميائية داخل خلاياها، ما يزيد من الضغط عليها ويؤثر في قدرتها على تخزين الطاقة بمرور الزمن.

وعلى الرغم من أن السيارات الكهربائية الحديثة مزودة بأنظمة متطورة للتحكم بدرجة حرارة البطارية، فإن هذه التقنيات لا تمنع التأثيرات الناتجة عن التعرض المستمر للأجواء الحارة.

وبحسب البيانات، سجلت السيارات المستخدمة في مناطق تتجاوز فيها درجات الحرارة 25 درجة مئوية خلال أكثر من 35% من أيام السنة، تراجعاً إضافياً في كفاءة البطارية بمقدار 0.4 نقطة مئوية سنوياً، مقارنة بالمركبات التي تعمل في مناطق ذات مناخ أكثر اعتدالاً.

هل إبقاء الشحن بين 20% و80% ضرورة؟

يثير مستوى شحن البطارية تساؤلات كثيرة لدى مالكي السيارات الكهربائية، خصوصاً بشأن الأضرار المحتملة الناتجة عن شحنها بالكامل أو تركها عند مستويات منخفضة.

وتوضح نتائج الدراسة أن الحفاظ على مستوى الشحن ضمن نطاق يتراوح بين 20% و80% ليس قاعدة صارمة يجب الالتزام بها في جميع الأوقات، لكن المشكلة تكمن في بقاء البطارية فترات طويلة عند مستويات شحن مرتفعة جداً أو منخفضة جداً.

وأشارت النتائج إلى أن تراجع كفاءة البطارية يصبح أسرع عندما تقضي أكثر من 80% من وقتها عند مستويات شحن تتجاوز 80% أو تقل عن 20%.

كما أظهرت البيانات أن السيارات التي تسجل معدلات استخدام ومسافات قيادة مرتفعة قد تشهد تراجعاً أكبر في سعة البطارية، إلا أن تأثير الاستخدام المكثف يظل أقل من التأثير المرتبط بالاعتماد المتكرر على الشحن السريع عالي القدرة.

كم سنة تحتفظ بطارية السيارة بكفاءتها؟

رغم العوامل التي تؤثر في أداء البطاريات، فإن البيانات تشير إلى قدرة الطرازات الكهربائية الحديثة على الاحتفاظ بجزء كبير من سعتها الأصلية لسنوات طويلة.

ووفقاً للدراسة، يبلغ متوسط الانخفاض السنوي في سعة البطاريات نحو 2.3%، ما يعني أنها قد تحتفظ بحوالي 81.6% من قدرتها الأصلية بعد مرور 8 سنوات من الاستخدام.

وتختلف هذه النسب من مركبة إلى أخرى تبعاً لنوع البطارية، والظروف المناخية، وطريقة الشحن، ومعدل الاستخدام اليومي.

دراسة واسعة ترصد أداء أكثر من 22 ألف سيارة

استندت النتائج إلى دراسة أصدرتها شركة «Geotab» في كانون الثاني 2026، وشملت تحليل بيانات تشغيل فعلية لأكثر من 22,700 سيارة كهربائية موزعة على 21 طرازاً مختلفاً.

وتشير الخلاصات إلى أن إطالة عمر بطارية السيارة الكهربائية لا تتطلب التخلي تماماً عن الشحن السريع أو التقيد بنطاق شحن ضيق طوال الوقت، وإنما تستلزم الاعتدال في استخدام الشواحن فائقة القدرة، وتجنب تعريض البطارية للحرارة المرتفعة بصورة مستمرة، وعدم تركها لساعات طويلة وهي مشحونة بالكامل أو قريبة من النفاد.

وبذلك، يمكن لعادات بسيطة في الشحن والاستخدام أن تساعد على إبطاء تراجع كفاءة البطارية، والحفاظ على مدى القيادة وقيمة السيارة لفترة أطول.

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