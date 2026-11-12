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متفرقات

لماذا تنفد بطارية "آيفون 18 برو ماكس" سريعًا رغم كفاءتها العالية؟

Lebanon 24
12-11-2026 | 06:47
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لماذا تنفد بطارية آيفون 18 برو ماكس سريعًا رغم كفاءتها العالية؟
لماذا تنفد بطارية آيفون 18 برو ماكس سريعًا رغم كفاءتها العالية؟ photos 0
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على الرغم من أن هاتف "آيفون 18 برو ماكس" يتمتع بأطول عمر بطارية في تاريخ هواتف أبل، قد يلاحظ بعض المستخدمين تراجعًا في أدائها خلال الأيام الأولى من الاستخدام أو عقب تثبيت تحديثات النظام، نتيجة عمليات تجري في الخلفية وتستهلك قدرًا إضافيًا من الطاقة.

وبحسب تقرير لموقع "BGR"، يعود ذلك بشكل أساسي إلى عمليتين، الأولى فهرسة البيانات التي تنفذها نسخة "سيري" الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والثانية معايرة البطارية بهدف التعرف على عادات المستخدم وتحسين إدارة الطاقة.

وتعمل "سيري" على فهرسة البيانات المخزنة محليًا، بما فيها الرسائل والبريد الإلكتروني والملاحظات والصور، لتتمكن من الوصول إليها عند تنفيذ طلبات المستخدم. وقد تستغرق هذه العملية نحو أسبوع، ما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك البطارية خلال هذه الفترة.

ويمكن أن يساعد إبقاء الهاتف موصولًا بالشاحن لفترات أطول على تسريع الفهرسة، التي تستمر أيضًا أثناء استخدام الجهاز. كذلك يحتاج الهاتف إلى أيام أو أسابيع لمعايرة البطارية والتعرف على أنماط الاستخدام، الأمر الذي قد يتسبب في تذبذب مستوى استهلاك الطاقة مؤقتًا.

متى يعود استهلاك البطارية إلى طبيعته؟

ينصح التقرير بمواصلة استخدام الهاتف وشحنه بشكل طبيعي إلى حين انتهاء العمليات الخلفية واستقرار الأداء. وقد تؤدي تحديثات iOS الرئيسية، مثل الإصدارين 27.2 و27.3، إلى إعادة فهرسة بعض البيانات، وبالتالي استمرار الاستنزاف المرتفع لبضعة أيام إضافية.

أما إذا استمرت المشكلة، فقد يكون السبب ضعف اتصال Wi-Fi أو شبكات الجيل الخامس، إذ يستهلك الهاتف طاقة إضافية عند البحث المتكرر عن إشارة أفضل أو الانتقال بين الشبكات.

ولمعرفة مصدر الاستنزاف، يمكن الدخول إلى "الإعدادات"، ثم "البطارية"، ومراجعة سجل الاستهلاك اليومي لتحديد التطبيقات أو أنشطة النظام الأكثر استهلاكًا للطاقة.

خطوات للحد من استنزاف البطارية

هناك مجموعة من الإجراءات التي تساعد على تقليل استهلاك الطاقة، أبرزها الحد من تحديث التطبيقات في الخلفية عبر "الإعدادات"، ثم "عام"، واختيار "تحديث التطبيقات في الخلفية"، مع إمكانية حصر التحديثات بشبكة Wi-Fi أو تعطيلها.

كما يمكن تفعيل "نمط الطاقة المنخفضة" عند الحاجة، للحد من بعض الأنشطة، مثل مزامنة iCloud وجلب رسائل البريد الإلكتروني.

ويلعب ارتفاع حرارة الهاتف دورًا أيضًا في تسريع استنزاف البطارية، خصوصًا عند تشغيل مهام تتطلب معالجة مكثفة، مثل الموسيقى ونظام تحديد المواقع GPS، بالتزامن مع التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

وبالتالي، لا يشير الاستنزاف السريع للبطارية بالضرورة إلى وجود خلل فيها، إذ قد يكون مرحلة مؤقتة مرتبطة بفهرسة البيانات ومعايرة الطاقة، قبل أن يستقر أداء الهاتف واستهلاكه للبطارية.

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