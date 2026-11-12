شاشات الهواتف تتحول إلى مكبرات صوت.. تقنية جديدة تغيّر تجربة الاستماع

تتجه شركات التكنولوجيا إلى تطوير تقنية تحوّل شاشة إلى مصدر لإنتاج الصوت، بدلاً من الاعتماد حصراً على مكبرات الصوت التقليدية، ما قد يساهم في ابتكار أجهزة أنحف وأكثر مقاومة للماء والغبار.

وتعتمد التقنية على اهتزازات دقيقة تحول الإشارات الكهربائية إلى موجات صوتية، من خلال وحدات متخصصة توضع خلف الشاشة أو تتصل بهيكل الهاتف، لتعمل الشاشة كغشاء ينتج الصوت.

تجارب بدأت قبل سنوات

ليست الفكرة جديدة بالكامل، إذ اختبرتها شركات عدة، أبرزها شاومي في هاتف عام 2016، من خلال نقل الاهتزازات عبر هيكل الشاشة، وهواوي في هاتف P30 Pro عام 2019، لإنتاج صوت المكالمات من دون سماعة أذن تقليدية ظاهرة.

كما طورت شركة Synaptics تقنية Resonate، التي تتيح إنتاج الصوت عبر الشاشة إلى جانب توفير الاستجابة اللمسية.

مزايا وتحديات

تتيح هذه التقنية تقليص المساحة المخصصة لمكبرات الصوت، ما يمنح الشركات مرونة أكبر في تصميم هواتف أنحف، فضلاً عن إمكانية تحسين مقاومتها للمياه والغبار من خلال تقليل فتحات السماعات.

لكن انتشارها لا يزال مرتبطاً بتجاوز تحديات تتعلق بجودة الصوت وقوته، خصوصاً في الترددات المنخفضة، ووضوحه في الأماكن الصاخبة، إضافة إلى استهلاك الطاقة وتكاليف التصنيع.

كذلك، قد لا تؤدي هذه التقنية إلى الاستغناء الكامل عن مكبرات الصوت التقليدية، خصوصاً أن ومقاطع الفيديو يتطلب صوتاً قوياً ومجسماً.

ومع استمرار التطور، قد تمتد هذه التقنية إلى الأجهزة اللوحية والساعات الذكية والحواسيب المحمولة، لتفتح المجال أمام تصاميم جديدة تعيد ابتكار طريقة إنتاج الصوت في الأجهزة الإلكترونية.