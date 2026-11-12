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تكنولوجيا وعلوم

تقنية جديدة تحوّل شاشة الهاتف إلى مكبر صوت.. كيف تعمل وما أبرز مزاياها؟

Lebanon 24
12-11-2026 | 14:00
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تقنية جديدة تحوّل شاشة الهاتف إلى مكبر صوت.. كيف تعمل وما أبرز مزاياها؟
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تشهد صناعة الهواتف الذكية تطوراً متواصلاً في تقنيات الصوت والتصميم، مع اتجاه بعض الشركات إلى ابتكار حلول تستغني عن مكبرات الصوت التقليدية، من خلال توظيف شاشة الهاتف نفسها لإنتاج الأصوات ونقلها إلى المستخدم.

وتقوم هذه التقنية على تحويل الإشارات الكهربائية إلى اهتزازات دقيقة تنتقل عبر الشاشة، لتعمل الأخيرة بمثابة غشاء صوتي قادر على إصدار موجات مسموعة، وهو ما قد يساهم مستقبلاً في إنتاج هواتف أكثر نحافة، وتحسين قدرتها على مقاومة المياه والغبار، فضلاً عن إتاحة مساحة أكبر للمكونات الداخلية.

كيف تتحول شاشة الهاتف إلى مكبر صوت؟

تعتمد هذه التقنية على وحدات خاصة تولّد اهتزازات ميكانيكية دقيقة، يتم تثبيتها خلف الشاشة أو ربطها بهيكل الجهاز، بحيث تتحرك وفقاً للإشارات الصوتية التي يصدرها الهاتف.

وتنتقل الحركة الناتجة إلى سطح الشاشة، الذي يؤدي دوراً مشابهاً للأغشية المستخدمة في مكبرات الصوت، فيحوّل الاهتزازات إلى موجات صوتية يمكن سماعها.

وتستخدم بعض الأنظمة مشغلات كهروضغطية، وهي مكونات تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية، ما يسمح بإنتاج اهتزازات بترددات متعددة تتناسب مع الإشارات الصوتية المطلوبة.

وبفضل هذه الآلية، يمكن الاستغناء عن بعض وحدات الصوت المنفصلة، والاستفادة من مساحة الشاشة ضمن تصميم النظام الصوتي للهاتف.

تقنية ليست جديدة.. وهذه أبرز التجارب السابقة

على الرغم من أن تحويل الشاشة إلى مصدر للصوت يبدو ابتكاراً حديثاً، فإن الشركات التقنية بدأت اختبار هذه الفكرة قبل سنوات، في محاولة لتطوير طرق بديلة لسماع المكالمات والأصوات الصادرة عن الأجهزة.

ومن بين التجارب البارزة، ما قدمته شركة شاومي في هاتف mi mix عام 2016، إذ اعتمدت على نقل الاهتزازات عبر هيكل الشاشة لإيصال الصوت إلى المستخدم، بدلاً من سماعة المكالمات التقليدية.

وفي عام 2019، استخدمت هواوي تقنية الصوت عبر الشاشة في هاتف P30 Pro، بهدف توفير تجربة للمكالمات من دون الحاجة إلى سماعة أذن ظاهرة بالطريقة المعتادة.

كذلك ظهرت حلول تقنية أكثر تطوراً، من بينها تقنية Resonate التي طورتها شركة Synaptics، والتي تستهدف دمج إنتاج الصوت مع إمكانات الاستجابة اللمسية للشاشة عند التفاعل معها.

وتعكس هذه التجارب اهتمام الشركات بتطوير أنظمة صوتية مدمجة، تتيح الاستفادة من مساحة الهاتف بصورة أكثر كفاءة.

ماذا تقدم هذه التقنية للهواتف الذكية؟

يمكن أن تحقق تقنية الصوت عبر الشاشة مجموعة من الفوائد التصميمية والعملية، أبرزها تقليل المساحة الداخلية المخصصة لمكبرات الصوت التقليدية، ما يمنح الشركات المصنعة مرونة أكبر عند توزيع مكونات الهاتف.

وقد ينعكس ذلك على تصميم أجهزة أكثر نحافة، مع إمكانية استغلال المساحة الإضافية لتطوير مكونات أخرى.

ومن المزايا المحتملة أيضاً تقليل عدد الفتحات الصوتية في هيكل الهاتف، الأمر الذي قد يساعد على تحسين إحكام الجهاز والحد من دخول المياه والغبار إلى أجزائه الداخلية.

كما يمكن أن تتيح هذه التقنية توزيع الصوت على مساحة أكبر من واجهة الهاتف، ما يفتح المجال أمام تجارب مختلفة عند مشاهدة الفيديوهات أو إجراء المكالمات.

عقبات لا تزال أمام انتشار التقنية

رغم الإمكانات التي توفرها هذه الابتكارات، فإن استخدامها على نطاق واسع لا يزال مرتبطاً بتجاوز عدد من التحديات التقنية والتصنيعية.

ويأتي تحسين مستوى الصوت وجودته في مقدمة هذه التحديات، إلى جانب ضرورة تطوير أداء الترددات المنخفضة، وضمان وضوح الأصوات عند استخدام الهاتف في الأماكن المزدحمة والصاخبة.

كما يتعين على الشركات معالجة مسائل استهلاك الطاقة وتكاليف الإنتاج، بما يضمن تقديم التقنية بكفاءة مناسبة ومن دون التأثير سلباً في تجربة الاستخدام.

وبين التجارب التي شهدتها السنوات الماضية والتطوير المستمر للحلول الصوتية، قد تصبح الشاشة في المستقبل أكثر من مجرد وسيلة لعرض المحتوى، لتؤدي دوراً إضافياً في تشغيل الصوت، بما يغير بعض المفاهيم التقليدية لتصميم الهواتف الذكية.

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