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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطوّر محرك البحث بنموذج "Gemini 4 Hydrogen"... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
12-11-2026 | 16:00
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غوغل تطوّر محرك البحث بنموذج Gemini 4 Hydrogen... ماذا في التفاصيل؟
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أعلنت شركة غوغل إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «Gemini 4 Hydrogen»، في خطوة تهدف إلى تطوير تجربة البحث عبر الإنترنت، وتعزيز قدرة محرك البحث على فهم الأسئلة المعقدة والطلبات متعددة الأجزاء، والتعامل مع الأخطاء الإملائية والاستفسارات شديدة التحديد.

ووصفته الشركة بأنه أكبر تحديث تقني يشهده محرك البحث حتى الآن، مشيرة إلى أن النموذج الجديد يجمع بين سرعة التنفيذ والقدرة على فهم التعليمات والتعامل مع المهام التي تتطلب عدة خطوات.

نموذج سريع لتنفيذ المهام المعقدة

وأوضحت غوغل أن نموذج «Hydrogen» صُمم لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام بسرعة، خصوصاً تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، أي المهام التي يستطيع فيها النظام تنفيذ سلسلة من الإجراءات بصورة مستقلة للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

ويأتي النموذج ضمن عائلة «Gemini 4»، إلى جانب نموذجي «Carbon» و«Argon»، اللذين يركزان بصورة أكبر على مهارات التفكير العميق ومعالجة المشكلات الصعبة.

وتقوم فكرة «Hydrogen» على أن استخدام أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي ليس ضرورياً في جميع الحالات، إذ يمكن أحياناً تحقيق النتائج المطلوبة باستخدام نموذج أسرع وأقل تكلفة، مع الاحتفاظ بمستوى جيد من الذكاء والأداء.

وبحسب غوغل، يستطيع النموذج الجديد إنجاز المهام بسرعة تفوق نموذج «Gemini 3.8 Flash» السابق بنحو 2.5 مرة، كما حقق نتائج متقدمة في أحد اختبارات الذكاء الاصطناعي، متجاوزاً نموذج «Gemini 4 Argon» الأكثر قوة على مؤشر Artificial Analysis Intelligence Index، عند استخدام مستوى التفكير المرتفع الافتراضي.

فهم أعمق لأسئلة المستخدمين

ومن أبرز التحسينات التي يقدمها النموذج الجديد قدرته على تحليل مقصد المستخدم بصورة أكثر دقة، حتى عندما تكون الأسئلة طويلة أو تتضمن عدة مطالب في الوقت نفسه.

وبذلك، لن يكون المستخدم مضطراً إلى تقسيم استفساره إلى أسئلة قصيرة ومنفصلة، إذ يمكنه طرح أفكاره بالطريقة الطبيعية التي تخطر بباله، مع تضمين تفاصيل متعددة أو شروط محددة.

كما أصبح النموذج أكثر قدرة على فهم الكلمات المكتوبة بصورة خاطئة أو الأخطاء الإملائية التي قد تجعل بعض الاستفسارات صعبة التفسير.

وتقول غوغل إن هذه القدرات تساعد محرك البحث على تحديد المطلوب بدقة أكبر، وتنفيذ التعليمات بصورة أفضل، واختيار الأدوات المناسبة للإجابة عن مختلف أجزاء السؤال.

روابط أكثر تنوعاً ونتائج مرئية

ولا تقتصر التحسينات على فهم الأسئلة، بل تمتد إلى طريقة عرض نتائج البحث، إذ سيتيح دمج «Hydrogen» تقديم روابط أكثر ارتباطاً باهتمامات المستخدم، إلى جانب تحسين الإجابات المرئية والنتائج المدعومة بالصور.

ويعزز النموذج أيضاً تقنية البحث المتشعب (Fan-out)، التي تعمل على تقسيم سؤال المستخدم الأساسي إلى مجموعة من الاستفسارات الفرعية، ثم البحث عن المعلومات المرتبطة بكل منها.

وتساعد هذه الآلية على الوصول إلى مواقع ومصادر قد لا تظهر عند إجراء بحث تقليدي باستخدام عبارة واحدة.

ومن المتوقع أن تتضمن نتائج وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث (AI Mode) مزيداً من الصور والإجابات المنظمة وجداول المقارنة، فضلاً عن أدوات مخصصة تساعد المستخدمين على استكشاف المعلومات بطريقة تفاعلية.

قدرات في البرمجة وتحليل البيانات

وأشارت غوغل إلى أن استخدامات «Gemini 4 Hydrogen» لا تقتصر على محرك البحث، إذ يستطيع النموذج تنفيذ مهام يومية مستقلة، تشمل كتابة الأكواد البرمجية وتشغيل الاختبارات والتحقق من التعديلات التي تُجرى على البرامج.

كما يمكن دمجه مع نموذجي «Carbon» و«Argon» ضمن عمليات عمل متعددة المراحل، تستفيد من قدرات كل نموذج بحسب طبيعة المهمة.

ويوفر النموذج أربعة مستويات للتفكير، هي المنخفض والمتوسط والمرتفع، إضافة إلى مستوى جديد فائق الارتفاع يحمل اسم «xhigh»، بهدف توفير خيارات مختلفة تتناسب مع تعقيد المهام وسرعة تنفيذها، مع تقليل عدد الرموز المستخدمة في إنتاج الإجابات.

وفي اختبارات المهام متعددة الخطوات، مثل البحث المعمق وتحليل البيانات واستكشاف قواعد الأكواد البرمجية الكبيرة، احتل النموذج المرتبة الخامسة ضمن تقييمات Agent Arena، بحسب الشركة.

إتاحة النموذج عبر خدمات غوغل

وبالتزامن مع دمجه في محرك البحث، أعلنت غوغل توفير «Gemini 4 Hydrogen» عبر مختلف مستويات خدمة AI studio، وواجهة Gemini API، وتطبيق Gemini.

كما أصبح متاحاً للمشتركين في باقتي AI Pro وUltra ضمن منصة Antigravity المخصصة لتطوير البرمجيات.

وأكدت الشركة أن تحديث النموذج بدأ بالوصول إلى مستخدمي محرك البحث غوغل حول العالم، في إطار مساعيها لتعزيز قدرات البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقديم نتائج أكثر دقة وملاءمة لطبيعة استفسارات المستخدمين.

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