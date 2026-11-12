بالذكاء الاصطناعي.. تطبيق جديد يحسّن صورك من دون تغيير ملامحك

أطلقت شركة ناشئة تطبيقاً جديداً لأجهزة آيفون يحمل اسم «Phota Labs»، يوظف تقنيات لتحويل إلى لقطات تبدو وكأنها التُقطت بواسطة مصور محترف، مع الحفاظ على الملامح الحقيقية للأشخاص والطابع الأصلي للحظات التي توثقها الصور.

ولا يقتصر التطبيق على تقديم أدوات تقليدية لتعديل الصور، بل يعتمد على أتمتة عملية تحسينها، بما يتيح للمستخدم الحصول على نتائج احترافية دون الحاجة إلى خبرة في التحرير أو قضاء وقت طويل في استخدام برامج التعديل.

تأسست الشركة على يد وزاك شيا، اللذين التقيا خلال عملهما في شركة «Adobe»، حيث شاركا في تطوير منتجات متخصصة بالتصوير الحاسوبي، من بينها Project Indigo وLightroom وPhotoshop.

وجاءت فكرة التطبيق بعدما لاحظ المؤسسان أن أدوات تعديل الصور المتاحة لا تستطيع دائماً معالجة الصور التي لم تُلتقط بجودة جيدة من البداية، لذلك ركزا على تحسين اللقطة نفسها بدلاً من الاكتفاء بتعديل تفاصيلها.

ويعمل «Phota Labs» كمساعد شخصي للتصوير، إذ يستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم محتوى الصور والسياق الذي التُقطت فيه، ثم يقترح تحسينات تجعلها أقرب إلى الصور الاحترافية.

ويتيح التطبيق تحويل الصور الجماعية الملتقطة بزاوية واسعة إلى صور شخصية أكثر قرباً، كما يمكنه إعادة معالجة صور السيلفي لتبدو وكأن شخصاً آخر التقطها، فضلاً عن توفير أنماط تصوير متعددة، تتراوح بين التعديلات البسيطة والتغييرات الأكثر وضوحاً، مثل تأثير عين السمكة والزوايا والمنظورات المختلفة.

ومن أبرز خصائص التطبيق قدرته على الحفاظ على هوية الأشخاص وملامحهم أثناء التعديل، من خلال تقنية خاصة طورتها الشركة للتعرف إلى السمات الشخصية ومنع تغييرها خلال معالجة الصور، وهي نقطة ترى الشركة أنها تميزها عن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي قد تغير مظهر الأشخاص، خصوصاً في الصور غير الواضحة.

كما تتضمن الصور التي يعالجها التطبيق علامات مائية ، تسمح بالتعرف إليها باعتبارها صوراً خضعت لتعديلات باستخدام الذكاء الاصطناعي عند مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويستهدف التطبيق في مرحلته الأولى عشاق التصوير ومستخدمي الذين يلتقطون صوراً كثيرة، لكنهم لا يرغبون في إضاعة الوقت على تعديلها، فيما يخطط مؤسسوه لتوسيع نطاق استخدامه ليشمل العائلات وكبار السن والأشخاص الراغبين في الاحتفاظ بذكرياتهم بصور أكثر جودة.

ويرى المؤسسون أن الهدف من التقنية ليس إنتاج صور مصطنعة أو مثالية، بل تحسين الصور الحقيقية مع الحفاظ على تفاصيل اللحظة الأصلية، بما يسمح بتحويل لقطات عادية إلى ذكريات تستحق الاحتفاظ بها وطباعتها.

وعلى صعيد التمويل، حصلت الشركة العام الماضي على استثمار أولي بقيمة 5.6 مليون دولار، بقيادة شركة «a16z». ويتوفر التطبيق حالياً مجاناً لمستخدمي آيفون، مع توجه مستقبلي لاعتماد نموذج يجمع بين الخدمات المجانية والمدفوعة، إلى جانب العمل على إطلاق نسخة لأجهزة أندرويد.