تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خلل تقني يعطل منتجات "مايكروسوفت".. والشركة تعلن بدء استعادة الخدمة

Lebanon 24
12-11-2026 | 23:56
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خلل تقني يعطل منتجات مايكروسوفت.. والشركة تعلن بدء استعادة الخدمة
خلل تقني يعطل منتجات مايكروسوفت.. والشركة تعلن بدء استعادة الخدمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت "مايكروسوفت" أنها تعمل على استعادة الخدمة، وذلك بعد عطل واسع النطاق لبريد "أوتلوك" ومنتجات أخرى خاصة بالشركة، استمر لساعات، أمس الخميس.
Advertisement

وقالت الشركة في تحديث نشرته على منصة "إكس": "نلاحظ نتائج إيجابية من خلال جهودنا لإعادة تشغيل البنية التحتية المتأثرة واستعادة توافر الخوادم بشكل تدريجي ومستقل".

وأضافت: "نراقب بدقة أداء هذه الأجزاء من البنية التحتية للتأكد من استقرارها، ونتوقع أن يسهم ذلك في تحسين توافر الخدمات مع توسيع نطاق هذه الإجراءات لاحقا".

وأفاد موقع "داون ديتيكتور" الذي يرصد أعطال الخدمات التقنية عالميا، بوجود مشكلات في "أوتلوك"، ومنصة "تيمز"، ومنتجات أخرى، الخميس، بينما كانت "مايكروسوفت" تحاول تنفيذ سلسلة من الإصلاحات.

وفي خضم تعطل "أوتلوك"، أوضحت الشركة أن بعض أجزاء البنية التحتية "تشهد ضغطا متزايدا عبر مناطق متعددة، نتيجة خروج عدد من الخوادم عن الخدمة بشكل غير متوقع".

وأضافت الشركة: "نحن نبذل قصارى جهدنا عبر كافة المسارات المتاحة للحد من تأثير هذا العطل، فقد أوقفنا جميع عمليات النشر والتحديث، ونحول حركة البيانات بعيدا عن البنية التحتية المتأثرة، كما نعمل على إعادة تشغيل الخوادم المتضررة لإعادتها إلى الخدمة".
مواضيع ذات صلة
مايكروسوفت: جهود استعادة الخدمات بدأت تحقق تحسنا تدريجيا لكن الخدمات لم تعد بعد إلى وضعها الطبيعي
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تعطل خدمات "مايكروسوفت 365" و"أوتلوك" و"تيمز" لآلاف المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": تعطل خدمات مايكروسوفت 365 وأوتلوك وتيمز لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: قادة "حماس" في الخارج نجوا سابقًا بسبب خلل تقني
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24

إعادة تشغيل

على استعادة

مايكروسوفت

زايد

ايدا

ما ن

وسوف

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-13
Lebanon24
06:29 | 2026-11-13
Lebanon24
05:18 | 2026-11-13
Lebanon24
04:00 | 2026-11-13
Lebanon24
03:00 | 2026-11-13
Lebanon24
02:30 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24