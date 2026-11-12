خلل تقني يعطل منتجات "مايكروسوفت".. والشركة تعلن بدء استعادة الخدمة

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أكدت " " أنها تعمل الخدمة، وذلك بعد عطل واسع النطاق لبريد "أوتلوك" ومنتجات أخرى خاصة بالشركة، استمر لساعات، أمس الخميس.وقالت الشركة في تحديث نشرته على منصة "إكس": "نلاحظ نتائج إيجابية من خلال جهودنا لإعادة تشغيل البنية التحتية المتأثرة واستعادة توافر الخوادم بشكل تدريجي ومستقل".وأضافت: "نراقب بدقة أداء هذه الأجزاء من البنية التحتية للتأكد من استقرارها، ونتوقع أن يسهم ذلك في تحسين توافر الخدمات مع توسيع نطاق هذه الإجراءات لاحقا".وأفاد موقع "داون ديتيكتور" الذي يرصد أعطال الخدمات التقنية عالميا، بوجود مشكلات في "أوتلوك"، ومنصة "تيمز"، ومنتجات أخرى، الخميس، بينما كانت "مايكروسوفت" تحاول تنفيذ سلسلة من الإصلاحات.وفي خضم تعطل "أوتلوك"، أوضحت الشركة أن بعض أجزاء البنية التحتية "تشهد ضغطا متزايدا عبر مناطق متعددة، نتيجة خروج عدد من الخوادم عن الخدمة بشكل غير متوقع".وأضافت الشركة: "نحن نبذل قصارى جهدنا عبر كافة المسارات المتاحة للحد من تأثير هذا العطل، فقد أوقفنا جميع عمليات النشر والتحديث، ونحول حركة البيانات بعيدا عن البنية التحتية المتأثرة، كما نعمل على الخوادم المتضررة لإعادتها إلى الخدمة".