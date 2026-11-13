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تكنولوجيا وعلوم

ماذا يحدث لحسابك على غوغل بعد وفاتك؟ ميزة تحدد مصير بياناتك

Lebanon 24
13-11-2026 | 04:00
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ماذا يحدث لحسابك على غوغل بعد وفاتك؟ ميزة تحدد مصير بياناتك
ماذا يحدث لحسابك على غوغل بعد وفاتك؟ ميزة تحدد مصير بياناتك photos 0
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تتيح شركة «غوغل» للمستخدمين تحديد مصير حساباتهم وبياناتهم الرقمية بعد الوفاة، من خلال أداة تُعرف باسم «مدير الحسابات غير النشطة» (Inactive Account Manager)، التي تسمح بمشاركة الصور والرسائل والملفات مع أشخاص موثوقين أو حذف الحساب تلقائياً.

وبحسب تقرير نشره موقع «SlashGear»، يمكن للمستخدم اختيار ما يصل إلى 10 جهات اتصال موثوقة، وتحديد البيانات التي يرغب في إتاحتها لهم، فضلاً عن تحديد فترة عدم النشاط التي تؤدي إلى تفعيل الخطة، والتي تتراوح بين 3 و18 شهراً.
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وفي حال عدم إعداد خطة مسبقة، قد تحذف غوغل الحسابات الشخصية التي لم تُستخدم لمدة عامين، وفقاً لسياسة الحسابات غير النشطة.

أما إذا توفي صاحب الحساب من دون إعداد هذه الخيارات، فيمكن لأفراد أسرته أو ممثليه القانونيين تقديم طلب إلى غوغل لإغلاق الحساب أو الحصول على بعض محتوياته، لكن الموافقة تخضع لمراجعة كل حالة، ولا تسلم الشركة كلمات المرور أو بيانات تسجيل الدخول.

ويمكن إعداد هذه الخطة عبر الدخول إلى حساب غوغل، ثم قسم «البيانات والخصوصية» واختيار «مدير الحسابات غير النشطة»، لتحديد الأشخاص المخولين بالوصول إلى البيانات ومصير الحساب مستقبلاً.(إرم نيوز)

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