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تكنولوجيا وعلوم

Blackview تطلق منافسا جديدا في أسواق الحواسب اللوحية

Lebanon 24
13-11-2026 | 09:27
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Blackview تطلق منافسا جديدا في أسواق الحواسب اللوحية
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أعلنت Blackview عن حاسبها اللوحي الجديد الذي صممته لينافس أفضل حواسب أندرويد المطروحة حاليا من حيث المواصفات والأداء.
 
وحصل حاسب Zeno 6 Pro على هيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (246.4/177.3/8.4) ملم، وزنه 513 غ، وجهّز بمنفذي Nano-SIM لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية، وحصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.
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شاشته أتت IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1600/2300) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 255 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات DokeOS_P 5 قابلة للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 غيغابايت، وجهّز بمنفذ لشرائح الذاكرة microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

دعمته Blackview أيضا بمنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 8300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 18 واط. (روسيا اليوم) 
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